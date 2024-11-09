В США назвали два условия, при которых Путин может прекратить боевые действия

Путин до сих пор стремится к капитуляции Украины

Есть два условия, при которых Кремль может прекратить захватническую войну против Украины. Одно из них касается состояния российской армии.

Такое мнение во время круглого стола, организованного Немецким фондом Маршалла, высказал бывший заместитель Государственного секретаря США Дэвид Крамер, сообщает корреспондентка "Телеграфа".

"Первое условие [при котором РФ может прекратить боевые действия] — если мы заставим Украину капитулировать. И даже тогда я не уверен, что Россия остановится, пока не будет свергнуто украинское правительство, РФ не будет контролировать всю Украину и не принудит ее к нейтралитету. Возможно, тогда Путин прекратит боевые действия", — сказал Крамер.

В то же время, второе условие — когда российские войска на передовой достигнут своего предела. И уже есть некоторые признаки этого.

"Россия обращается к вербовке заключенных для пополнения армии, теперь даже привлекает северокорейцев. Это, конечно, стоит Украине страшных потерь, но наносит и колоссальные потери России. По оценкам украинской стороны, Россия потеряла более 700 тысяч убитыми и ранеными. Это впечатляющая цифра.

Поэтому я считаю, что следует обращать внимание на моральное состояние российских сил на передовой как показатель способности России продолжать воевать. Это то, что мы не можем точно измерить. Но дезертирство — это то, что, по моему мнению, мы должны поощрять с самого начала, предлагая россиянам безопасное убежище, если они не хотят продолжать воевать, если они не совершили военных преступлений, и просто сдались. Российские войска убивают собственных солдат, если они пытаются сбежать. Это указывает на то, что эта война не слишком популярна, если только они не чувствуют, что имеют преимущество на поле боя. И мы можем повлиять на эти расчеты", — добавил экс-чиновник.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что солдат КНДР начали размещать у границы с Украиной. При этом украинская разведка очень скептически относится к реальной боеспособности военных из Северной Кореи.