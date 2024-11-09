Трамп намерен разрушить союз России, Китая, КНДР и Ирана: что он задумал

Политик говорит, что у него будут отличные отношения со странами

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен разрушить союз между Россией, Китаем, КНДР и Ираном. Как он это собирается сделать, политик не сообщил.

Об этом пишет издание The Hill. Отмечается, что Трамп настроен весьма враждебно по отношению к своим европейским союзникам и НАТО, считая их слишком зависимыми от американской помощи. При этом он хвастается своими личными отношениями с Владимиром Путином, а также с главой компартии Китая Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Посмотрите, что сделали эти глупые люди. Они позволили России, Китаю, Ирану, Северной Корее и другим объединиться в группу. Это невозможно представить", — сказал Трамп.

Издание напоминает, что в конце октября Трамп обещал на предвыборном митинге, что США будут иметь с Россией, Китаем и КНДР "очень хорошие отношения" и что у них есть веские причины любить Вашингтон.

Эксперты Института Джорджа Буша-младшего считают, что Трамп видит, что этот альянс несет прямую угрозу США и может помочь Украине одержать победу. Во всяком случае, сторонники оказания помощи Украине пытаются переубедить нового президента в том, что это будет лучшим способом порвать с политикой Джо Байдена, который хоть сплотил Запад, но не дал Киеву инструментов для победы.

Однако отмечается, что Трамп окружил себя людьми по типу журналиста Такера Карлсона, миллиардера Илона Маска и вице-президента Джей Ди Венса, которые либо негативно высказывались в сторону президента Владимира Зеленского, либо другими способами выражали нежелание помогать Украине.

В свою очередь исполнительный директор беспартийной Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл отметил, что у Трампа не будет карт-бланша на заключение сделок с диктаторами без консультации с ключевыми союзниками — с Европой в случае с Россией, с Южной Кореей и Японией в случае с КНДР и Китаем и с Израилем в случае с Ираном.

Как сообщалось ранее, старший советник Трампа Брайан Ланза говорил, что США не ставят целью вернуть Украине Крым. В то же время стремление Зеленского выйти на границы 1991 года, он назвал "несерьезным".