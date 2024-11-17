Тысячи в Курске это лишь начало: сколько солдат может прислать КНДР в Россию

КНДР способна отправить россиянам гораздо больше солдат

Поскольку отношения между КНДР и Россией продолжают укрепляться, можно ждать, что на фронте российско-украинской войны появится больше северокорейцев. При том некоторые чиновники говорят, что их численность может достичь ста тысяч.

Такое опасение выказывают некоторые страны "Группы двадцати" (G20), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с анализом. Чиновники подчеркивают, что даже в этом случае это будет не единичной партией, а ротацией более мелких групп в течение определенного периода времени.

Отмечается, что подобную оценку также ранее давал посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко. Он говорил, что в Курской области будет развернуто около 15 тысяч солдат КНДР, которых будут ротировать каждые несколько месяцев.

Считается, что вопрос отправки войск Пхеньяна будет поднят на саммите G20, который пройдет на этой неделе в Бразилии. Там ожидается встреча между генсеком компартии Китая Си Цзиньпином и канцлером Германии Олафом Шольцем. Считается, что Шольц намерен призвать Пекин использовать свои рычаги влияния на Ким Чен Ына, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Авторы материала отмечают, что Си Цзиньпин хранит молчание по поводу вмешательства КНДР в войну России против Украины, что может быть свидетельством того, что лидер Китая недоволен этим фактом. Решение Ким Чен Ына несет риски усиления давления на Китай, а также подрывает аргумент Пекина о том, что Вашингтон не должен создавать военные союзы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщалось ранее, Северная Корея уже отправляла баллистические ракеты России, но на днях также была замечена переброска тяжелой артиллерии и РСЗО. Всего речь идет о минимум 70 единицах техники.