КНДР передала России зенитные и ракетные установки, они уже на одном из направлений — FT

КНДР продолжает вмешиваться в войну

Россия получила от Северной Кореи минимум 50 самоходных артиллерийских установок (САУ) "Koksan" и 20 модернизированных реактивных систем залпового огня.

Об этом пишет Financial Times, опираясь на данные украинской разведки. Речь идет о 170-мм САУ М-1989 Koksan.

Эшелон этой техники недавно был замечен в Красноярске в России. По словам источников, Кремль также мог получить от КНДР реактивные системы залпового огня, вероятно, М-1991. Они аналог советского "Урагана".

К тому же Северная Корея сообщала о модернизации этой РСЗО. Ее оснастили "высокоточными" ракетами. М-1991 может вести огонь как обычными снарядами, так и управляемыми.

Пхеньян отправил это оружие в Москву, чтобы испытать его в условиях настоящего боя.

По словам издания, эту технику россияне направляют на Курщину, где уже оккупанты разместили примерно десяток тысяч северокорейских солдат.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман отметил, что новые поставки оружия – модель углубления северокорейского вмешательства в войну.

"Начиная с отправки больших объемов боеприпасов, оружия и заканчивая непосредственной стороной в этой войне, что может помочь российским войскам снова захватить Курскую область", — сказал он.

Специалист подчеркнул, что КНДР уже значительно повлияла на войну, предоставив России миллионы артиллерийских боеприпасов для российских оккупантов в 2023 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что особенного в северокорейских орудиях "Koksan", которые заметили в РФ.