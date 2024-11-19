Более 40 БПЛА атакуют предприятия на территории РФ: что известно (видео)

БПЛА атакуют промышленные объекты РФ

Сразу в двух областях РФ — Воронежской и Белгородской — прогремели мощные взрывы. В частности, в соцсетях сообщают о "прилетах" по промышленным объектам россиян.

В результате атак БПЛА на предприятиях вспыхнули пожары, повреждена инфраструктура и линии электропередач. Об этом сообщают местные паблики, публикуя кадры с места происшествия.

По имеющейся информации, в Каменском районе Воронежской области якобы зафиксировали по меньшей мере пять попаданий дронов по заводу. Как говорят очевидцы, после серии взрывов на предприятии начался масштабный пожар. На распространяемых в сети кадрах видны густые клубы дыма над промзоной.

Между тем, в Белгородской области, по сообщениям местных жителей, беспилотники атаковали промышленные объекты в Алексеевке. Говорят, что из-за повреждения электросетей часть города осталась без света. В сети появилось видео с последствиями атаки и моментами работы противовоздушной обороны.

Российские военные каналы утверждают, что ночью БПЛА заметили также над Брянской, Орловской, Курской и Ростовской областями. По их подсчетам в небе над приграничными регионами якобы зафиксировали более 40 беспилотников. В сети активно распространяются видео взрывов и пожаров, ставших следствием ночной атаки дронов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что недавно под ударами беспилотников находились девять российских регионов. Беспилотники атаковали Липецкую, Тульскую, Рязанскую, Орловскую, Ивановскую, Курскую, Калужскую, Нижегородскую и даже Московскую области РФ.