Пока россияне атаковали Украину, в РФ раздались взрывы. Мишенью стал важный оборонный завод (видео)

В РФ сообщают, что есть пострадавший

В ночь на воскресенье, 17 ноября, беспилотник атаковал город Ижевск в Удмуртской Республике России. Целью стал "Ижевский электромеханический завод "Купол".

Об этом сообщают российские Телеграм-каналы со ссылкой на местных жителей и представителей власти. В сети также публикуют видео, на котором зафиксирован взрыв.

Как сообщил глава республики Александр Бречалов, беспилотник упал на заводской цех по адресу Ленина, 101 в Ижевске. Произошел взрыв.

"На производстве выбило стекла, но серьезных разрушений нет. Персонал эвакуирован. К сожалению, один человек пострадал. Его уже госпитализировали — состояние средней степени тяжести. На месте работают все оперативные службы", — написал он.

В свою очередь АО "Ижавиа" Александр Синельников сообщил, что падение БПЛА на предприятие в Ижевске не повлияло на выполнение авиарейсов. Однако аэропорт города был закрыт для выполнения полетов.

Мэр Ижевска Дмитрий Чистяков также заявил, что удар беспилотника не повлиял на работу систем городского хозяйства. По его словам, объекты коммунальной инфраструктуры, общественный транспорт Ижевска работают штатно.

Ижевск на карте

Что известно о заводе "Купол"

Это российское научно-производственное предприятие, расположенное в городе Ижевск (Удмуртская Республика РФ, ул. Песочная, 3). Завод является одним из самых крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Входит в Концерн ПВО "Алмаз-Антей" как одно из главных предприятий-производителей.

Данное предприятие выпускает ЗРК "Тор-М2Е", а также мишенно-тренировочные комплексы "Саман-М1" и "Адъютант" и производит их сервисное обслуживание. Также производятся гироскопы, нанокомпозиты, особенно чистые материалы, оборудование для атомных электростанций, для нефтедобычи, для конвейерных линий ликероводочных заводов.

После российского вторжения в Украину в июле 2023 года на заводе началось производство ударных беспилотников "Гарпия-А1". Для их производства используют двигатели и комплектующие из Китая.

В ночь на субботу, 16 ноября, территорию России атаковали беспилотники. В городе Людиново Калужской области раздался взрыв.