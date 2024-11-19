Понад 40 БПЛА атакують підприємства на території РФ: що відомо (відео)

БПЛА атакують промислові об'єкти

Одразу у двох областях РФ — Воронезькій та Бєлгородській — пролунали потужні вибухи. Зокрема, в соцмережах повідомляють про "прильоти" по промислових об'єктах росіян.

У результаті атак БПЛА на підприємствах спалахнули пожежі, пошкоджено інфраструктуру та лінії електропередач. Про це повідомляють місцеві пабліки, публікуючи кадри з місця подій.

За наявною інформацією, у Кам'янському районі Воронезької області нібито зафіксували щонайменше п'ять влучань дронів по заводу. Як розповідають очевидці, після серії вибухів на підприємстві почалася масштабна пожежа. На кадрах, які поширюють у мережі, видно густі клуби диму над промзоною.

Тим часом у Бєлгородській області, за повідомленнями місцевих мешканців, безпілотники атакували промислові об'єкти в Олексіївці. Кажуть, що через пошкодження електромереж частина міста залишилася без світла. У мережі з'явилися відео з наслідками атаки та моментами роботи протиповітряної оборони.

Російські військові канали стверджують, що цієї ночі БПЛА помітили також над Брянською, Орловською, Курською та Ростовською областями. За їхніми підрахунками, у небі над прикордонними регіонами нібито зафіксували понад 40 безпілотників. В мережі активно поширюються відео вибухів та пожеж, які стали наслідком нічної атаки дронів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нещодавно під ударами безпілотників перебувало дев'ять російських регіонів. Безпілотники атакували Липецьку, Тульську, Рязанську, Орловську, Іванівську, Курську, Калузьку, Нижегородську та навіть Московську області РФ.