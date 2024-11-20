В Новгородской области РФ мощные взрывы: атакован важный военный объект (видео)

В Минобороны страны-агрессора утверждают, что жертв и пострадавших нет

В ночь на 20 ноября в поселке Котово Новгородской области России прозвучали мощные взрывы. Был якобы атакован 13-ый арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России.

Об этом пишет Telegram-канал ASTRA. Там же были опубликованы фото и видео взрывного происшествия.

"В Котово находятся ангары с боеприпасами 13-го арсенала ГРАУ. Губернатор атаку на арсенал не подтверждал", — говорится в сообщении паблика.

В то же время атаку прокомментировал губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале прокомментировал ночной инцидент.

"Над Новгородской областью силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. Правоохранительные и силовые структуры работают на месте. Жертв и пострадавших нет", — сказал он.

В Министерстве обороны РФ заявили, что этой ночью дроны атаковали и другие области.

"Над территорией Новгородской области уничтожено 20 БпЛА, пять БпЛА уничтожены над территорией Курской области, четыре БпЛА – над территорией Орловской области, по три БпЛА сбито – над территориями Белгородской, Тульской и Тверской областей, по два БпЛА уничтожено над территориями Брянской, Московской и Смоленской областей", — отметили в Минобороны РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 ноября беспилотник атаковал город Ижевск в Удмуртской Республике России. Целью стал "Ижевский электромеханический завод "Купол".