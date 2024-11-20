У Новгородській області РФ потужні вибухи: атаковано важливий військовий об’єкт (відео)

У Міноборони країни-агресора стверджують, що жертв та постраждалих немає

У ніч проти 20 листопада у селищі Котове Новгородської області Росії пролунали потужні вибухи. Було нібито атаковано 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії.

Про це пише Telegram-канал ASTRA. Там же було опубліковано фото та відео вибухової події.

"У Котовому знаходяться ангари з боєприпасами 13-го арсеналу ГРАУ. Губернатор атаки на арсенал не підтверджував", — йдеться у повідомленні пабліка.

Водночас атаку прокоментував губернатор Новгородської області Андрій Нікітін у своєму Telegram-каналі прокоментував нічний інцидент.

"Над Новгородською областю силами ППО Міністерства оборони РФ виявлено та знищено кілька безпілотних літальних апаратів. Правоохоронні та силові структури працюють на місці. Жертв і постраждалих немає", — сказав він.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що цієї ночі дрони атакували й інші області.

"Над територією Новгородської області знищено 20 БпЛА, п’ять БпЛА знищено над територією Курської області, чотири БпЛА — над територією Орловської області, по три БпЛА збито — над територіями Білгородської, Тульської та Тверської областей, по два БпЛА знищено над територією, областей", — зазначили у Міноборони РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 листопада безпілотник атакував місто Іжевськ в Удмуртській Республіці Росії. Метою став "Іжевський електромеханічний завод "Купол".