Поразили важный объект россиян? Под Мариуполем раздались мощные взрывы (карта)

Данные о результатах атаки еще уточняются

В ночь на воскресенье, 10 ноября, под временно оккупированным Мариуполем раздались взрывы. После этого там был зафиксирован пожар.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, ночью с 23:00 было атаковано место расположения расчетов ПВО по линии аэропорт Мариуполя — село Бердянское.

Андрющенко сообщил, что раздалось по меньшей мере 4 взрыва. По его информации, после срабатывания ПВО врага зафиксирован пожар в районе аэропорта.

"Предварительно поражен один из расчетов ПВО. К утру данные в состоянии уточнения "на земле" — детали позже", — написал советник городского головы.

Напомним, что со времени оккупации Мариуполя прошло почти 2,5 года, однако ситуация в городе становится все хуже. И хотя оккупационные власти заявляют, что прилагают усилия к восстановлению города, все не так "радужно".

Ранее "Телеграф" также рассказывал, как россиянам раздают квартиры в Мариуполе. А также как местных оставили без тепла. В сети заметили, что коммунальщики доставили платежки в разрушенный российским вторжением дом.