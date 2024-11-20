В Москве попрощались со Светланой Светличной: на похоронах не обошлось без скандала

Во время прощания с актрисой произошел скандал

Сегодня, 20 ноября, в России попрощались с известной советской актрисой, звездой фильмов "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Кухарка" Светланой Светличной. Артистке было 84 года. Причиной смерти является сердечная недостаточность на фоне опухоли мозга.

Прощание со Светланой Светличной состоялось в Центральном Доме кинематографистов в Москве, пишут российские медиа. Провести актрису в последний путь пришли родные, близкие и коллеги.

Фото из российских медиа

Фото из российских медиа

Прощание со звездой советского кино не обошлось без скандалов. Так, высказаться о Светличной решила ведущая и актриса Анна Калашникова. Ее речь озадачила некоторых коллег актрисы. Дело в том, что она назвала Светличную, а также себя "секс-символами".

"Уходит целая эпоха: от секс-символа секс-символу хочу сказать эти слова — это легенда, эта яркая женщина навсегда останется в нашей памяти", — сказала Калашникова.

Услышав эти слова, из зала вышел российский актер Валерий Баринов. Очевидно, он возмутился из-за слов Калашниковой о "секс-символе".

После прощания со Светличной в Центральном Доме кинематографистов, ее отпоют в церкви Святителя Николая. Хотя муж и сын знаменитости похоронены на Ваганьковском кладбище, для женщины выбрали другое место. Речь идет о Троекуровском кладбище, где хоронят известных актеров. Решение согласовали с семьей Светличной.

Ранее "Телеграф" писал о смерти известного французского композитора Шарля Дюмона. Он создал музыку к композиции Non, je ne regrette rien.