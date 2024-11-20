О чем Пригожин говорил с Лукашенко во время похода на Москву: в сети появилась запись разговора

В разговоре речь шла о том, как не допустить вооруженного противостояния

В сети появилась якобы запись разговора между Александром Лукашенко и главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным в день попытки путча. На ней слышно как они обсуждают возможность выхода на территорию Беларуси.

Изначально аудиозапись была обнародована telegram-каналом Московская прачечная, который связывают с российскими спецслужбами. Проверить подлинность аудиозаписи не представляется возможным.

На записи слышно как мужчина с голосом Пригожина пытается узнать у собеседника о том, велись ли переговоры между Минском и Москвой относительно дальнейших развитий событий. По всей видимости, это произошло после того, как "вагнеровцы" взяли Ростов и начали поход на Москву.

Из разговора становится ясно, что переговоры были личной инициативой Лукашенко, а также, что он весьма неуважительно относится как к Кремлю, так и к его возможностям защитить себя в данной ситуации.

По его словам, в окружение Владимира Путина рассматривало разные варианты, включая ликвидацию Пригожина. В ответ главарь "вагнеровцев" отметил, что в этом случе все закончится большим количеством погибших.

Как сообщалось ранее, Пригожин длительное время обвинял российское Минобороны в том, что его ЧВК отправляют в самоубийственные операции. 23 июня 2023 года, он сообщил, что регулярные подразделения российской армии нанесли удар по тыловым группам "вагнеровцев", после чего объявил о выводе войск из Украины.

К утру 24 июня наемники смогли захватить Ростов и Воронеж, а днем двинулись в сторону Москвы. По пути "вагнеровцы" почти не встретили сопротивления, хотя и успели сбить транспортный самолет и 6 вертолетов, из-за чего федеральные войска потеряли 15 человек.

Мятежники до Москвы не дошли, так как в ситуацию вмешался Лукашенко, который договорился о том, что наемники сложат оружие и выйдут на территорию Беларуси. Спустя два месяца Пригожин и другие руководители ЧВК погибли в "неожиданной" авиакатастрофе под Тверью.