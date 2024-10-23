Политический журналист специально для "Телеграфа" объяснил, почему год неустанного наступления российской армии совсем не радует путинских подданных.

Двадцатые числа октября. Где-то через тридцать дней будет тысяча дней от начала нашествия. Год с начала великого русского наступления, начавшегося со штурма Авдеевки. Очень тяжелый год, значительная часть которого Украина оставалась без помощи со стороны США, последствия этого сказываются еще и сейчас. Но… Знаете, когда-то у советских пропагандистов была такая штампованная фраза: "Нерадостны лица, например простых парижан". Хочется сказать: нерадостны лица русских пропагандистов и зет-патриотов.

Очень яркий пример – последние сообщения Игоря Стрелкова-Гиркина. Напомню, он был арестован сразу после бунта Пригожина, а впоследствии в январе 2023 года получил четыре года заключения за "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Гиркин, как и Пригожин, всегда был недоволен тем, как идет война в Украине. Они хотели пожестче, страшнее: "Кто же так х*хлов душит?! Герасимов, где снаряды?!"

Сейчас Гиркин подводит итоги наступающего энтузиазма, который длится год, и он очень недоволен. Большая цитата, но она стоит того.

До начала осенней распутицы осталось совсем немного времени и, по всей видимости, летне-осеннюю кампанию можно считать законченной. Можно подвести некоторые итоги

1) в целом, кампания прошла "вничью" с военной точки зрения. ВС РФ не смогли создать т. н. "буферную зону" в Харьковской области и преодолеть здесь оборону противника. Не удалось овладеть даже ближайшей целью наступления – городом Волчанск и создать вокруг устойчивый плацдарм для угрозы Харькову. С другой стороны, за лето удалось продвинуть фронт на Донецком направлении на 20-25 км и (местами) глубже, очистив от врага довольно большую территорию. В свою очередь, ВСУ вторглись в Курскую область, овладев Суджей (поселок — райцентр), чем "обнулили" все наши успехи и создали обширный новый участок вооружённого противостояния. Таким образом, "в активе" у нас Угледар и около 40 других населенных пунктов, "в пассиве" — полтора района Курской области, оккупированные противником. На лицо "тактическая ничья".

- 2) Однако, "ничья" эта только "кажущаяся". На самом деле, мы (Россия) потерпели этим летом/осенью стратегическую военную неудачу. Нам не удалось реализовать план широкого наступления на Харьков, для которого готовились в течение года силы, средства и резервы. А затем мы "пропустили", хоть и не слишком сильный, но очень болезненный удар с переносом сухопутных действий на нашу собственную территорию. Но — самое главное — мы потеряли время. Которое сейчас и для нас, и для т. н. "украины" (которая его, соответственно, выиграла) "на вес золота". Враг получил время на подготовку дополнительных сил и резервов и продемонстрировал невозможность получения над ним победы с тем "набором инструментов", который Россия может задействовать в рамках СВО, не переходя к полномасштабной войне и полной мобилизации для достижения победы.

То есть: враг за летне-осеннюю кампанию своих целей добился: 1) отразил наше наступление при небольших территориальных потерях; 2) нанес сильный контрудар; 3) сохранил незадействованные резервы для продолжения активных оборонительных и наступательных операций; 4) поддержал в своем населении и войске веру в победу и готовность переживать трудности в расчете на нее.

А вот мы (Россия) своих целей не достигли от слова совсем: 1) наше наступление на Харьков "завязло" при очень незначительных территориальных успехах; 2) наше наступление в ДНР лишь "подвинуло" вражеский фронт, но даже близко его не сокрушило; 3) наши резервы израсходованы на отражение вражеского вторжения в Курскую область (до конца так и не отражённое за 2 месяца тяжёлых боёв); 4) что сейчас делать с вражеской армией и войной в целом — в рамках продолжения СВО/КТО совершенно непонятно…"

Надо придать должное: Гиркин умеет отражать эти "во-первых, во-вторых", аналитический ум ефесбешного полковника. Он недоволен. Этот год, который кому-то кажется успешным, считает стратегическим поражением.

Но не только Гиркин задает вопрос: а что, собственно, происходит? По данным социологического опроса "Левада-центра" в сентябре почти половина граждан России, 47%, считают, что вторжение российских войск в Украину принесло больше вреда, чем пользы. Лишь 28% полагают, что это полезная операция. Вот вам и Авдеевка с Угледаром, а им мало.

Другая исследовательская группа, проект "Хроники" провела телефонный опрос среди одобряющих деятельность Путина. Сначала они выяснили, что таковых 78%. И вот эти лояльные к путинскому режиму люди хотели бы от него, чтобы он заключал договор (условие) с Украиной со взаимными уступками – 61%. Еще более интересно: 43% сторонников Путина хотели бы возобновления отношений с Западом, с тем же Западом, которому Кремль провозгласил вечную экзистенциальную войну.

А самое главное, те респонденты, которые одобряют деятельность Путина, хотели бы от него от его правительства "сосредоточить главные усилия на внутренних социальных и экономических проблемах". Таких 83%. И это во время войны, вызова быть или не быть России как цивилизации во главе с гением-стратегом Владимиром Путиным?

Что-то там происходит в год столь успешного наступления России. Нет, не радостны лица простых россиян. Обманывать себя по поводу украинской авантюры и ее цены становится все сложнее.