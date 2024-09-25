FT: западные банки обслуживали операции "вагнеровцев", — расследование

Благодаря этому его ПВК смогла закрепиться в африканских странах.

Евгений Пригожин, известный как главарь частной военной компании "Вагнер", использовал западные банки для проведения финансовых операций своей организации. Документы, полученные вашингтонским аналитическим центром Centre for Advanced Defence Studies (C4ADS), свидетельствуют о схемах, по которым подконтрольные Пригожину компании производили платежи через такие крупные финансовые учреждения, как JPMorgan Chase и HSBC.

В 2017 году суданская компания Meroe Gold, которая была прикрытием для Вагнера, провела несколько транзакций через западные банки для закупки промышленного оборудования в Китае. В частности, один платеж был произведен через счет JPMorgan Chase в Нью-Йорке, а другой — через входящую в группу HSBC Hang Seng Bank, пишет FT.

Важно отметить, что к моменту проведения этих операций Meroe Gold не находилась под санкциями США, хотя сам Пригожин уже был в санкционном списке с 2016 года. Только в 2018 году американское правительство наложило санкции на Meroe Gold за ее связи с Пригожиным и помощь в эксплуатации природных ресурсов Судана.

Эксперты C4ADS подчеркивают, что использование легальной финансовой системы являлось ключевым фактором для закрепления "Вагнера" в африканских странах. Организация смогла наладить сеть финансовых услуг и транспортных связей для перемещения поставок и получения прибыли, несмотря на международные санкции.

В HSBC прокомментировали ситуацию, заявив о своей приверженности борьбе с финансовыми преступлениями и поддержке целостности мировой финансовой системы. Банк отметил значительные инвестиции в разработку и поддержку эффективных систем контроля для выявления и уменьшения рисков. JPMorgan со своей стороны сообщил, что не нашел записей об упомянутых транзакциях после просмотра предоставленной информации.

Деятельность "Вагнера" в Африке известна массовыми казнями, изнасилованиями, похищением детей и других жестоких действиях против гражданского населения на континенте. Группа наемников оказывала услуги репрессивным режимам и участвовала в войнах, в частности во время российского вторжения в Украину.

После гибели Пригожина в августе 2023 года в авиакатастрофе, произошедшей вскоре после неудачной попытки мятежа против президента России Владимира Путина, африканские операции "Вагнера" перешли под непосредственный контроль российского Министерства обороны. До этого организация действовала как полуавтономная структура.

Ранее "Телеграф" писал, что в России могилу Пригожина украсили плакатами с оскорбительной надписью. Вандала уже разыскала полиция.