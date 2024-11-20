Про що Пригожин говорив із Лукашенком під час походу на Москву: у мережі з’явився запис розмови

У розмові йшлося про те, як не допустити збройного протистояння

У мережі з’явився нібито запис розмови між Олександром Лукашенком та ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним у день спроби путчу. На ній чути, як вони обговорюють можливість виходу на територію Білорусі.

Спочатку аудіозапис був оприлюднений telegram-каналом "Московська пральня", який пов’язують із російськими спецслужбами. Перевірити справжність аудіозапису неможливо.

На записі чутно як чоловік із голосом Пригожина намагається дізнатися у співрозмовника про те, чи велися переговори між Мінськом та Москвою щодо подальших розвитків подій. Очевидно, це сталося після того, як "вагнерівці" взяли Ростов і розпочали похід на Москву.

З розмови стає зрозумілим, що переговори були особистою ініціативою Лукашенка, а також, що він дуже неповажно ставиться як до Кремля, так і до його можливостей захистити себе в цій ситуації.

За його словами, в оточенні Володимира Путіна розглядали різні варіанти, включаючи ліквідацію Пригожина. У відповідь ватажок "вагнерівців" зазначив, що у цьому випадку все закінчиться великою кількістю загиблих.

Як повідомлялося раніше, Пригожин тривалий час звинувачував російське Міноборони в тому, що його ПВК відправляють у самогубні операції. 23 червня 2023 року він повідомив, що регулярні підрозділи російської армії завдали удару по тилових групах "вагнерівців", після чого оголосив про виведення військ з України.

На ранок 24 червня найманці змогли захопити Ростов і Воронеж, а вдень рушили у бік Москви. По дорозі "вагнерівці" майже не зустріли опору, хоча й встигли збити транспортний літак та 6 вертольотів, через що федеральні війська втратили 15 людей.

Заколотники до Москви не дійшли, оскільки в ситуацію втрутився Лукашенко, який домовився про те, що найманці складуть зброю та вийдуть на територію Білорусі. Через два місяці Пригожин та інші керівники ПВК загинули в "несподіваній" авіакатастрофі під Твер’ю.