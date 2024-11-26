Такого не было почти 100 лет. В России зимний "апокалипсис", женщинам разрешили не работать (видео)

Происходят аварии

Ряд регионов России накрыла непогода. В Благовещенске (город на границе с Китаем) выпавший снег привел к коллапсу на дорогах, а в Якутии и Владивостоке сильнейший ветер сбивает с ног людей и сносит крыши.

Как пишут росСМИ, в Благовещенске рекордные за 97 лет осадки — выпало 89% месячной нормы. Опубликовано видео, как пассажиры вынуждены были выйти из автобуса и толкать его сквозь метель и метровые сугробы.

Тем временем в Якутии порывы ветра в некоторых районах в ночь на 26 ноября достигали 33-38 м/с. В поселке Тикси второй день закрыты детские сады и школы, а женщинам разрешили не приходить на работу. На опубликованных кадрах видно, что женщину буквально сносит с ног.

Во Владивостоке также сильный ветер — со зданий срывает обшивку и крыши, сильный ветер сносит заборы. Все это сопровождается гололедом, происходят ДТП, пешком по городу передвигаться тоже очень проблематично. Более полусотни домов остались без электричества. Студентов переводят на "дистанционку".

Как сообщал "Телеграф", Турцию накрыл мощный снежный коллапс, охвативший 20 провинций страны. В районе Хэкимхан пять пастухов попали в снежную ловушку. Один из них скончался в больнице.