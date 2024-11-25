Турцию накрыл сильный снегопад, есть погибшие (фото и видео)

В сугробах развернули спасательные операции

Турцию накрыл мощный снежный коллапс, охвативший 20 провинций страны. Стихия вызвала серьезные проблемы, особенно в Восточной и Центральной Анатолии.

Как сообщает местное отделение издания CNN, в провинции Малатия спасатели спасли 787 человек, оказавшихся в снежных заносах. В районе Хэкимхан пять пастухов попали в снежную ловушку. Один из них скончался в больнице.

Снегопады начались минувшей ночью в городе Эрзурум и не останавливаются. В центре города высота снежного покрова достигает более 20 сантиметров, а в высокогорных районах – 50 сантиметров. В Елязиге дождь шел всю ночь, а впоследствии перешел в снег, поэтому под слоем снежного покрова каток.

Синоптики сообщают, что снегопады в Центральной Анатолии в ближайшее время не утихнут. Особенно сложная ситуация сложилась в провинциях Муш и Малатья, где к снегу добавляется сильный ветер.

Карта снега в Турции, по данным Windy

Ранее "Телеграф" также писал о том, что Африку накрыл аномальный снегопад. На многих трассах из-за обилия снега парализовано движение автомобилей.