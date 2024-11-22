Киев накрыло снежными хлопьями (завораживающее видео из самого центра)

В городе стало прохладно

В пятницу, 22 ноября, в Киеве похолодало, температура воздуха опустилась ниже нуля. При этом в столице заснежило.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядит центр города сегодня. На кадрах можно увидеть, как снег покрывает Майдан Незалежности.

До Киева дошла зимняя погода в ноябре. Как и прогнозировали синоптики, умеренный снег начался днем, однако вечером к нему должен присоединиться дождь.

В ближайшие дни не порадуют киевлян солнечной погодой. Украинский гидрометеорологический центр дал прогноз на субботу, 23 ноября. Ожидается пасмурная погода с дождем, который постепенно сменится снегом. Температура днем будет колебаться от +1 до -1°C. Ветер будет достигать 12 м/с. Возможен небольшой снеговой покров.

В воскресенье, 24 ноября, в Киеве ожидается облачная погода. Столбики термометра ночью упадут до -3°C…-5°C. Днем температура воздуха поднимется до -1°C…+1°C. Вероятность осадков низкая.

Напомним, что синоптики предупреждали о порывах сильного ветра, которые будут во второй половине пятницы и субботы, 22-23 ноября. Порывы ветра ожидаются со скоростью 10-11 м/с.

Ранее "Телеграф" показывал, как в Киеве встречали зиму 120 лет назад. Благодаря архивным фотографиям прошлого века мы можем увидеть то, какими бывали киевские зимы, как выглядели улицы, как развлекались горожане в холодное время года, куда ходили и какую одежду носили.