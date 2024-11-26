Такого не було майже 100 років. У Росії зимовий "апокаліпсис", жінкам дозволили не працювати (відео)

Відбуваються аварії

Низку регіонів Росії накрила негода. У Благовіщенську (місто на кордоні з Китаєм) сніг, що випав, привів до колапсу на дорогах, а в Якутії та Владивостоці сильний вітер збиває з ніг людей та зносить дахи.

Як пишуть росЗМІ, у Благовіщенську рекордні за 97 років опади — випало 89% місячної норми. Опубліковано відео, як пасажири змушені були вийти з автобуса та штовхати його крізь хуртовину та метрові кучугури.

Тим часом у Якутії пориви вітру у деяких районах у ніч на 26 листопада сягали 33-38 м/с. У селищі Тіксі другий день закрито дитячі садки та школи, а жінкам дозволили не приходити на роботу. На опублікованих кадрах видно, що жінку буквально зносить із ніг.

У Владивостоці також сильний вітер — з будівель зриває обшивку та дахи, сильний вітер зносить паркани. Все це супроводжується ожеледицею, стаються ДТП, пішки містом пересуватися теж дуже проблематично. Понад півсотні будинків залишилися без електрики. Студентів переводять на "дистанційку".

Як повідомляв "Телеграф", днями Туреччину накрив потужний сніговий колапс, який охопив 20 провінцій країни. У районі Хекімхан п’ять пастухів потрапили у снігову пастку. Один із них помер у лікарні.