Рядом с Ельциным и Жванецким: что написано на памятнике Жириновского и как выглядит его могила (фото)

Политик умер 6 апреля 2022 года, на прощании с ним был даже Путин

Владимир Жириновский — известный российский политик и ненавистник Украины, который умер уже после начала полномасштабной войны в Украине. Его истерические пропагандистские выступления на российском телевидении помнят не только россияне, но и Украинцы. После смерти его похоронили на одном из старейших кладбищ Москвы.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Владимира Жириновского и какой памятник ему установили.

Жириновский — как выглядит могила ненавистника Украины

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в городе Алма-Аты в Казахстане. Мало кто знает, что у него были украинские корни — его отец жил в Костополе на Ровенщине и имел свою деревообрабатывающую фабрику, которая в итоге была национализированная.

Жириновский с 1992 года и аж до смерти был лидером Либерально-демократической партии России (ЛДПР). Он известен своими имперскими амбициями и ненавистью к Украине, не раз призывал уничтожить нашу страну.

Фото: Getty Images

Умер политик 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. На прощании с ним был даже Путин собственной персоной. Похоронили Жириновского на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с Ельциным, Жванецким и другими российскими деятелями.

Фото: Getty Images

Спустя год после смерти в 2023 году на могиле Жириновского установили памятник в виде скульптуры в полный рост. В целом вместе с постаментом памятник политика достигает в высоту 2,75 метра. При этом, как можно заметить, выглядит эта скульптура куда лучше, чем выглядел сам Жириновский при жизни.

Фото: Getty Images

Известно, что на постаменте есть несколько надписей. Одна из них гласит: "Я буду защищать русских". А вторая — это ответ на то, что сказал бы Жириновский, оказавшись перед Богом: "Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям".

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Русланы Писанки. Умерла в Германии, но похоронили в Украине рядом с мамой.