Воювала на боці "ДНР" з 2014 року: як виглядає могила терористки-зрадниці Ольги Качури

Вона одна з головних колабораціоністок та зрадниць із Донецька

Ольга Качура — відома колаборантка та зрадниця, яка з 2014 року воювала проти України на боці "ДНР". Влітку 2022 її ліквідували, а тепер на її могилі поставили пам’ятник. У Донецьку цю особу дуже вшановують за "службу Батьківщині", і це дивно, адже вона народилася в українському Донецьку і зрадила свою справжню Батьківщину.

"Телеграф" розповість, де похована терористка та військова злочинниця Ольга Качура та як виглядає її пам’ятник.

Ольга Качура — що відомо про життя зрадниці

Ольга Качура народилася у Донецьку 12 травня 1970 року. Вона колабораціоністка та зрадниця України. Військова злочинниця носила позивний "Корса" і була діячкою терористичного угрупування "ДНР", має звання "Герой Росії", яке отримала посмертно. Відомо, що вона була заступником командира артилерійського дивізіону 3 ОМСБр 1 АК ЗС РФ.

У свій час Качура закінчила військову кафедру Донецького політехнічного інституту за спеціальністю "розробник програмного забезпечення для систем наведення балістичних ракет". Після навчання зрадниця упродовж 16 років працювала в органах МВС України. У 2011 році її було звільнено з посади начальниці штабу районного відділу міліції у званні підполковника.

Військова злочинниця "Корса"

У 2014 році, коли Росія почала окупувати українські території на Донбасі, Ольга Качура із позивним "Корса" приєдналася до бойовиків Безлера, з якими брала участь у боях за Слов’янськ. Пізніше у липні 2014 року Качурі довірили управління системами "Град". Тоді вона разом зі своїми бойовиками під час боїв за Горлівку нанесли українські розпізнавальні знаки на свої РСЗВ і, перетинаючи лінію фронту, обстріляли позиції українських військових.

У 2015 році "Корса" брала участь у боях за Дебальцеве, стоячи у командуванні обстрілів міста. А у 2017 році її дивізіон здійснив обстріл житлових районів Новолуганського, внаслідок чого було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Ліквідація Качури та пам’ятник на могилі

У 2022 року, 3 серпня, Сили оборони України ліквідували відому терористку Ольгу Качуру, яка у 2014 році зрадила країну і стала "полковником військ" у так званій "ДНР". За даними джерел, снаряд прилетів прямо в авто зрадниці. Від одержаних травм вона загинула на місці. Посмертно її нагородили орденом "Герой Росії", який Путін особисто вручив її дочці.

Ольгу Качуру поховали у Донецьку на "алеї Героїв" кладовища "Донецьке море". Як писали російські пропагандисти, під час церемонії прощання з "Корсою" центр Донецька нібито обстріляли ЗСУ.

Відомо, що на могилі Качури у Донецьку встановили її погруддя. А в російському Новокузнецьку встановили пам'ятник на повне зростання з її обличчям. Він став частиною меморіального комплексу захисникам Донбасу, який чомусь з'явився у Новокузнецьку. До речі, ми писали, що на цей пам'ятник із бюджету російського міста витратили понад мільярд рублів. А місцеві жителі висловлювали обурення, навіщо у місті меморіал захисникам Донбасу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що написано на пам’ятнику Жириновському та як виглядає його могила. Поряд з Єльциним та Жванецьким.