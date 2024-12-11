Медведев выглядит с похмелья во время визита в Пекин: в РФ подбирают варианты

Видео продолжают обсуждать в социальных сетях

Председатель партии "Единая Россия" прибыл в Китай с рабочим визитом, который продлится два дня. Видео с первых секунд его пребывания в Пекине уже успели высмеять в сети россияне.

По данным российских СМИ, Медведев поехал в Китай с рабочим визитом. Там он планирует провести встречу с политическим руководством страны.

Тем временем в сети уже появилось первое видео, как Медведев выходит из самолета. В российских пабликах успели высмеять внешний вид политика.

В частности, в комментариях предположили, что во время перелета политик, возможно, мог порадовать себя алкогольными напитками. Некоторые подметили, что лицо Медведева кажется опухшим.

Стоит отметить, что такие шутки в сети появляются небезосновательно. К примеру, в 2022 году экс-депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев подтверждал слухи о пьянстве Дмитрия Медведева. Он даже говорил, что Медведева по этой причине отстранили от должности премьера в РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре текущего года Медведев выдал очередную порцию истерических угроз в адрес Украины. В этот раз его буквально "разорвало" после новости о первом заводе немецкого концерна Rheinmetall в Украине.