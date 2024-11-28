Тяга к роскоши пересилила: Медведев купил яхту у "вражеского Запада" (фото)

Действовал он через подставной фонд

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев приобрел в Великобритании яхту более чем за 4 миллиона долларов. И все бы ничего, но именно это островное государство Медведев называл "врагом России" и даже мечтал атаковать Лондон бомбой.

На деле же тяга к роскошной жизни и высказывания "для народа" оказались двумя противоположными вещами. Об этом пишет издание The Insider.

Так, в 2024 году доверенные лица председателя "Единой России" Дмитрия Медведева приобрели для него новую яхту в Великобритании. При этом действовали они через подставной фонд.

Судно Hurry Up было построено на верфи Princess Yachts в английском Плимуте и его стоимость составляет $4,3 миллиона. Судно уже успели доставить в Россию пару месяцев назад.

Издание The Insider также отмечает, что у Медведева в распоряжении есть как минимум пять яхт. Одна из них была доставлена в Россию в 2023 году.

Судно GV было построено в 2017 году на итальянской верфи и стоит $5 млн. Оно также было зарегистрировано на подставное лицо.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядит жена Медведева и что о ней известно. Нна счету Светланы Медведевой множество наград, орденов и грамот — и от Путина, и от РПЦ и от благотворительных фондов и других организаций. А еще она с 2010 года почетный гражданин французского города Канны.