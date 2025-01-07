Поругались из-за наследства матери: как выглядят дети и внуки Любови Полищук

У актрисы остались двое детей и двое внуков

Любовь Полищук — российская актриса, которую зрители помнят по сериалу "Моя прекрасная няня" и ленте "12 стульев". Она скончалась в возрасте 57 лет. Причиной смерти стал гипертонический криз на фоне онкологии.

"Телеграф" расскажет, что известно о детях и внуках актрисы.

Сын Любови Полищук — Алексей Макаров

Первым ребенком Любови Полищук является сын Алексей, который появился на свет в 1972 году. Его отцом является артист филармонии Валерий Макаров.

Пара развелась, когда сыну было почти 4 года. Алексей тоже решил стать актером как родители, поэтому поступил в институт театрального искусства. Впоследствии начал работу в московском театре. Сын Полищук не стал популярен сразу, он лишь эпизодически появлялся в сериалах.

Фото из сети

Дебютная главная роль Макарову досталась в ленте "Личный номер" в 2004 году. В ней говорится, как террористы взяли в плен заложников на мюзикле "Норд-Ост" в Москве. Он исполнил эту роль в 32 года. Также мужчина играл в фильмах "Ворошиловских стрелок", "В августе 44-го", "О чем говорят мужчины", "Офицеры", "Части Вселенной".

Фото из сети

Макаров имел довольно насыщенную личную жизнь, вступая в брак трижды. Первой любовью актера стала журналистка Мария Сперанская, которая была старше его лет. Пара жила в браке, однако это сопровождалось постоянными недоразумениями, поэтому они расстались.

Также Макаров крутил романы с артисткой балета Ольгой Силаенковой, актрисой Анастасией Макеевой и Викторией Богатыревой. С последней он был в браке, в котором появилась дочь Варвара. Отношения впоследствии завершились.

Алексей Макаров и Виктория Богатырева, фото из сети

Виктория Богатырева и дочь Вероника, внучка Любови Полищук, фото из сети

Также женой Макарова была актриса Мария Миронова. Они состояли в браке 2 года, а затем развелись. Кроме того, актер признался, что в общей сложности шесть раз женился, однако ни один брак не стал для него успешным. В настоящее время он продолжает сниматься в кино.

Алексей Макаров и Мария Миронова, фото из сети

Мужчина периодически общается со своей дочерью Варварой. Девочке сейчас 14 лет, и она учится в школе. Также у Варвары переходный возраст, когда ей сложно понять, чего она хочет.

Алексей Макаров и дочь Вероника, внучка Любови Полищук, фото из сети

Виктория Богатырева и дочь Вероника, внучка Любови Полищук, фото из сети

Сейчас Макаров состоит в браке с репетиторкой иностранных языков Полиной. Женщина младше его на 23 года. Также актеру удалось похудеть более чем на 30 килограммов.

Фото из сети

Дочь Любви Полищук — Мариэтта Цигаль

Мариэтта появилась на свет в 1984 году. Она родилась в браке Полищук с художником Сергеем Цыгалем. Девушка пошла по стопам матери и тоже решила стать актрисой. Для этого она завершила обучение в театральном вузе. Затем Мариэтта стала работать в Театре имени Маяковского, театре "Модерн" и Театре на Малой Бронной. А успешной киноработой дочери Полищук была главная роль в сериале "Раневская".

Фото из сети

Мужем Мариэтты был коллега Дмитрий Сердюк. Однако впоследствии брак распался. Сейчас Цигаль-Полищук состоит в браке с Александром Андреевичем, с которым дружила много лет. У мужчины есть дочь Мария от предыдущего брака.

Сын Цигаль – Георгий, внук Любови Полищук, фото из сети

Цигаль-Полищук с мужем Александром Андреевичем, фото из сети

Интересно, что Мариэтта практически потеряла связь с братом, Алексеем Макаровым. А все потому, что они не смогли договориться о наследии, которое оставила им мать. Речь идет о квартире покойной в центре Москвы.

Фото из сети

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