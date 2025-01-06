Живут на окраине города в панельном доме: как выглядит дом родителей Сырского в России (фото)

Родители генерала не дают комментарии

Александр Сырский уже почти год является Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Он отметился выводом украинских военных из окружения в Дебальцево в 2014-2016 годах, командованием в битвах за Киев, Бахмут и Слобожанском контрнаступлении.

"Телеграф" покажет, где живут родители Главнокомандующего ВСУ и что известно о них.

Родители Александра Сырского – где живут

Будущий генерал родился в селе Новинки Владимирской области в России, где и живут родители, Людмила и Станислав Сырские. Недалеко от села, в военном гарнизоне "Костерево-1", служил отец Александра Сырского — Станислав. Он был профессиональным военным в советской армии.

Во время СССР в военном городке проходили офицерские курсы ракетных войск ПВО. Готовили окупантов в этом месте и после распада СССР и до 2007 года. Сейчас считается, что "Костерево-1" больше не военное место, хотя сейчас там можно увидеть военные автомобили и мужчин в пикселе. Кстати, школу, в которой учился Сырский, назвали именем одного из оккупантов, убитого еще в начале вторжения России в Украину.

Скриншот с видео "Радио Свобода"

Скриншот с видео "Радио Свобода"

Известно, что родители, которым уже более 80 лет, и брат Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины — Олег — живут в отдаленном районе Владимира. Это обычный панельный дом, построенный во времена Советского Союза. Брат Сырского сейчас работает охранником в супермаркете, а родители находятся на пенсии.

Соседи родителей Сырского положительно отозвались о них. Один из них ответил, что Станислав Сырский — "прекрасный человек" и "подполковник российской армии", а также добавил, что "задолбали уже стариков".

На месте, где когда-то был дом бабушки Сырского, сейчас живут другие люди. Они отказались отвечать на вопросы журналистов о Сырских. Россияне сказали, что они "просто живут" и "ведут свое хозяйство".

Скриншот с видео "Радио Свобода"

Скриншот с видео "Радио Свобода"

В сети пишут, что до полномасштабного вторжения родители Сырского распространяли в соцсетях "патриотические" посты. Также их можно было увидеть на акциях "Бессмертного полка". Родные генерала пытались скрыть, что являются родителями Главнокомандующего ВСУ, однако впоследствии это стало известно. Они говорили, что узнали из новостей о том, что их сын возглавил Вооруженные Силы Украины.

Поклонником России является и брат Сырского — Олег, распространяющий фото с надписями о любви к стране-оккупанта. Однако ни он, ни его родители не общаются с Сырским.

Фото из сети

Фото из сети

В 1980 году семья Сырского перебралась в Украину, где он пошел в среднюю школу в Харькове. Здесь генерал и построил успешную военную карьеру.

Ранее "Телеграф" рассказывал о селе в России, где родился Александр Сырский. Собрали, что известно об этом населенном пункте.