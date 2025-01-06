Отец о них почти не говорит: что известно о детях Виталия Кима и как они выглядят

Глава Николаевской ОГА показывает детей в соцсетях, но делает крайне редко

Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации, является не только публичным лицом и политиком, но и заботливым отцом троих детей. Вместе с женой Юлией он воспитывает двух дочерей – Евгению и Александру, а также сына Руслана.

В начале полномасштабного вторжения семья Кима была эвакуирована в безопасное место. В ноябре 2022 года жена и дети вернулись в Николаев, когда ситуация в регионе стала более стабильной. "Телеграф" решил выяснить, что известно о наследниках Виталия Кима.

Евгения – старшая дочь семьи Ким. Сейчас ей 18 лет. Известно, что она увлекается творчеством и учится. Однако где именно, неизвестно. Подробности о ее деятельности остаются без внимания СМИ. Виталий Ким редко публикует фотографии старшей дочери.

Средняя дочь Виталия Кима – Александра. Сейчас ей 15 лет, и она учится в школе. Чем именно занимается дочь мэра Николаева, неизвестно. Родители не разглашают подробностей ее жизни в соцсетях, но иногда делятся фотографиями.

Руслан — младший сын Виталия Кима. Он родился 11 апреля 2017 года. Сейчас мальчику 7 лет и о нем есть больше информации, чем о его сестрах. Виталий Ким делился, что маленький Руслан удивляет своим нестандартным мышлением. Об этом он рассказал в "Тихом вечере с Еленой Кравец".

Напомним, что жену Виталия Кима зовут Юлия. Они познакомились в 2010 году, в День города Николаев. Юлия вышла с подругой погулять по городу, в это время Виталий тоже гулял с другом. Тогда он спросил ее, не замерзла ли она, и так завязался разговор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о детях Сергея Притулы. Он тоже многодетный отец, и у него тоже две дочери и один сын.