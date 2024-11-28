Памятник из богемского хрусталя и визиты вандалов: где похоронена звезда "Моей прекрасной няни" Полищук

На могиле актрисы установили хрустальный бюст

Сегодня, 28 ноября, вспоминают годовщину смерти российской актрисы Любови Полищук. Она прославилась ролями в сериале "Моя прекрасная няня" и фильме "12 стульев". Артистка скончалась в возрасте 57 лет.

"Телеграф" расскажет, от чего умерла актриса и где ее похоронили.

Смерть Любви Полищук

В начале 2000-х у актрисы обнаружили онкологическое заболевание позвоночника. По этой причине часть позвоночного столба медики удалили. Некоторое время Полищук находилась на реабилитации в Израиле.

Однако после операции актриса начала испытывать сильные боли в позвоночнике, хотя продолжала работать, принимая лекарства. Некоторые коллеги не догадывались, что Полищук больна раком, потому что она никоим образом не показывала этого.

Фото из сети

Впоследствии онкология стала прогрессировать, поэтому Любовь прекратила актерскую карьеру. Полищук не стало в 2006 году в 57 лет. Причиной был гипертонический криз на фоне онкологии.

Могила Любови Полищук

Любовь Полищук похоронили на Троекуровском кладбище, как и многих известных личностей. Незадолго после смерти актрисы неизвестные разбили табличку с ее именем. Через 2 года на могиле установили мраморную плиту и гранитную колонну.

Фото из сети

Впоследствии Полищук установили памятник. Мастера исполнили бюст актрисы из богемского хрусталя, весом 132 килограмма. Это была идея мужа Любови — художника Сергея Цыгаля. Также установили 3 плиты: на них написали годы жизни актрисы, ее звание "Народная артистка России" и изобразили растения и цветы.

Фото из сети

Фото из сети

Поклонники актрисы часто приносят на ее могилу цветы и зажигают лампадки.

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