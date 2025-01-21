Не все так однозначно: де зараз Познер, якого виперли з Першого каналу, і що говорить про війну в Україні

Журналісту вже 90 років, але він продовжує світитись на російському телебаченні

Володимир Познер — відомий російський журналіст та пропагандист, телеведучий та політичний оглядач. Останнім часом журналіст зник з телеекранів, а на початку не коментував повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Володимира Познера, чим він займається зараз і що говорив про війну в Україні.

Володимир Познер – куди і чому зник

Володимир Познер — відомий журналіст та телеведучий, який відомий не лише в Росії, а й в Україні, Європі та Америці. Він народився 1 квітня 1934 року в Парижі в єврейській родині, зараз йому 90 років. Свого часу він був радянським пропагандистом, працював у російській та американській журналістиці, а також відомий як письменник.

Володимир Познер. Фото: Getty Images

З листопада 2008 року на російському державному Першому каналі виходила авторська телепередача Володимира Познера, яка так і називалася "Познер". Однак після 24 лютого 2022 телепрограма перестала виходити в ефір. Як пояснював сам журналіст, йому керівництво каналу повідомило, що з 24 лютого 2022 року Перший канал став інформаційним і залишатиметься таким до кінця так званої "спецоперації". Саме тому його програма та деякі інші не виходитимуть.

Проте вже восени 2024 року Познер повернувся на Перший канал, хоч і не на постійно. В ефірі телеканалу показали восьмисерійну програму Познера "Турецький зошит", яку він знімав про подорожі до Туреччини на замовлення Першого каналу.

При цьому варто зазначити, що Володимир Познер продовжує публічно коментувати деякі суспільні та політичні події та новини. Робить він це в особистому телеграм-каналі "Познер Online", а також має свій сайт з такою самою назвою. І це при тому, що йому 90 років. Крім того, журналіст заявляв, що його кликали працювати на Захід, проте він відмовився через те, що там йому натякнули, мовляв, доведеться "говорити те, що потрібно".

Володимир Познер. Фото: Getty Images

Що говорив Познер про війну в Україні

З початку повномасштабної війни в Україні Володимир Познер зайняв мовчазну позицію і не коментував вторгнення Росії. Однак пізніше під час онлайн-зустрічі американського Ubiquity University журналіст заявив, що "США несуть відповідальність за те, що відбувається в Україні, оскільки неправильно поводилися щодо Росії після розвалу СРСР".

Володимир Познер. Фото: Getty Images

Крім того, Познер тоді спробував вигородити Путіна, стверджуючи, що він не божевільний і точно знає що робить. При цьому сам Познер нібито не підтримує війну, але водночас розуміє, чому вона почалася. За його словами, через помилкову політику США "величезне вікно можливостей, що існувало 30 років, зачинилося".

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