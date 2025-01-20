В сети показали фото обычной девятиэтажки, в которой в детстве жил Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев — скандальный российский политик, украинофоб и экс-президент России. Известно, что он родился в Санкт-Петербурге и жил в самой заурядной многоэтажке на окраине города. Теперь этот дом считают "местной достопримечательностью" всего района.

"Телеграф" расскажет, как выглядит многоквартирный дом, где прошло детство ненавистника Украины Медведева, и что о нем думают местные жители.

Дмитрий Медведев и дом, в котором прошло его детство

Бывший российский президент Дмитрий Медведев, который номинально занимал эту должность в период с 2008 по 2012 год, родился в Санкт-Петербурге. На одном из российских форумов активно обсуждают многоэтажный дом, в котором родился и провел детство Медведев.

Как оказалось, этот дом — обычная серая многоэтажка, которая стоит на окраине города. Как пишут местные жители на форуме, дом расположен на улице Белы Куна, 6 в Санкт-Петербурге. И местные очень гордятся тем, что в их спальном районе когда-то жил Медведев, который был президентом, а теперь возглавляет путинскую партию "Единая Россия".

Вот что пишут россияне на форуме про дом Медведева:

Ничем не примечательная окраина. Самый обычный серый дом. Примечателен только тем, что там в детстве жил Медведев.

Вполне заурядная девятиэтажка известна тем, что здесь в детстве жил экс-президент России Медведев. Не так давно напротив открыли новую станцию метро и место стало очень многолюдным.

Наверное, единственная достопримечательность этого спального городского района. В самой квартире музея нет.

Скучная окраина города с ужасной застройкой, где никаких особых достопримечательностей быть не может. Даже метро появилось тут недавно. Никак не ожидала, что здесь жил Дмитрий Медведев.

Обычная девятиэтажка прямо на противоположной стороне от станции метро "Международная". Единственная привлекающая надпись перед подъездом — "Дом образцового содержания".

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