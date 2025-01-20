Скучная окраина с ужасной застройкой: как выглядит дом в Петербурге, где в детстве жил Медведев
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В сети показали фото обычной девятиэтажки, в которой в детстве жил Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев — скандальный российский политик, украинофоб и экс-президент России. Известно, что он родился в Санкт-Петербурге и жил в самой заурядной многоэтажке на окраине города. Теперь этот дом считают "местной достопримечательностью" всего района.
"Телеграф" расскажет, как выглядит многоквартирный дом, где прошло детство ненавистника Украины Медведева, и что о нем думают местные жители.
Дмитрий Медведев и дом, в котором прошло его детство
Бывший российский президент Дмитрий Медведев, который номинально занимал эту должность в период с 2008 по 2012 год, родился в Санкт-Петербурге. На одном из российских форумов активно обсуждают многоэтажный дом, в котором родился и провел детство Медведев.
Как оказалось, этот дом — обычная серая многоэтажка, которая стоит на окраине города. Как пишут местные жители на форуме, дом расположен на улице Белы Куна, 6 в Санкт-Петербурге. И местные очень гордятся тем, что в их спальном районе когда-то жил Медведев, который был президентом, а теперь возглавляет путинскую партию "Единая Россия".
Вот что пишут россияне на форуме про дом Медведева:
- Ничем не примечательная окраина. Самый обычный серый дом. Примечателен только тем, что там в детстве жил Медведев.
- Вполне заурядная девятиэтажка известна тем, что здесь в детстве жил экс-президент России Медведев. Не так давно напротив открыли новую станцию метро и место стало очень многолюдным.
- Наверное, единственная достопримечательность этого спального городского района. В самой квартире музея нет.
- Скучная окраина города с ужасной застройкой, где никаких особых достопримечательностей быть не может. Даже метро появилось тут недавно. Никак не ожидала, что здесь жил Дмитрий Медведев.
- Обычная девятиэтажка прямо на противоположной стороне от станции метро "Международная". Единственная привлекающая надпись перед подъездом — "Дом образцового содержания".
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