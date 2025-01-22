Была чемпионкой в Украине, получила подарок от Путина и вышла замуж за Пескова: как в молодости выглядела фигуристка Навка

Татьяна Навка родилась в Украине, но выиграла Олимпиаду от РФ

Татьяна Навка — известная российская фигуристка, телеведущая и жена личного пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Она родилась в Украине и начинала здесь спортивную карьеру, однако в подростковом возрасте переехала в Москву, а потом стала Олимпийском чемпионкой от РФ.

"Телеграф" расскажет, что известно о спортивной карьере Татьяны Навки и как она выглядела в молодости.

Татьяна Навка — детство и юность в Украине

Татьяна Навка — известная фигуристка и Олимпийская чемпионка, которая в Турине в 2006 году представляла Россию. Она родилась в Днепре 13 апреля 1975 года, сейчас ей 49 лет. Свою спортивную карьеру Татьяна начинала в совсем юном возрасте — уже в 1980 году в возрасте пяти лет впервые вышла на лед.

В свое время Татьяна Навка была чемпионкой Украины по фигурному катанию среди юниоров. Она подавала большие надежды в УССР, однако на первой Олимпиаде она выступала за Беларусь, а "золото" выиграла уже под флагом России.

Дело в том, что в 1988 году 13-летняя Навка переехала в Москву, где попала в группу Натальи Дубовой (спортклуб "Москвич"). С 1998 года фигуристка выступала за Россию в паре с Романом Костомаровым, которого ей выбрал тренер Александр Жулин. К слову, именно Жулин позже стал первым мужем Татьяны Навки.

Именно в паре с Костомаровым Навка получила олимпийское "золото". А после победы на Олимпиаде в Турине Навку, в числе других спортсменов, пригласили в Кремль на церемонию вручения правительственных премий. На этой встрече с Путиным Татьяна Навка сообщила ему, что ей в Москве негде жить.

Вскоре после этой встречи Путин сделал фигуристке подарок — она получила 5-комнатную квартиру площадью 180 квадратов в жилом комплексе "Коперник" на Якиманке. К слову, тогда квартиру в Москве также дали и ее партнеру Костомарову.

Что касается личной жизни, то известно, что в 2000 году Навка вышла замуж за своего тренера, чемпиона мира в танцах на льду Александра Жулина. В браке с ним в том же 2000 году родилась дочь Александра. В 2010 году фигуристка заявила, что они с мужем развелись.

И в том же 2010 году Навка закрутила роман с женатым на тот момент пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым. Известно, что 21 августа 2014 года Татьяна Навка родила вторую дочь — Надежду, отцом которой стал Дмитрий Песков. Через год после рождения дочери — в 2015 году — Песков и Навка официально поженились.

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