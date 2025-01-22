Була чемпіонкою в Україні, отримала подарунок від Путіна та вийшла заміж за Пєскова: як у молодості виглядала фігуристка Навка

Тетяна Навка народилася в Україні, але виграла Олімпіаду від РФ

Тетяна Навка – відома російська фігуристка, телеведуча та дружина особистого прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова. Вона народилася в Україні та розпочинала тут спортивну кар’єру, проте у підлітковому віці переїхала до Москви, а потім стала Олімпійською чемпіонкою від РФ.

"Телеграф" розповість, що відомо про спортивну кар’єру Тетяни Навкі та як вона виглядала в молодості.

Тетяна Навка — дитинство та юність в Україні

Тетяна Навка — відома фігуристка та Олімпійська чемпіонка, яка у Турині у 2006 році представляла Росію. Вона народилася у Дніпрі 13 квітня 1975 року, зараз їй 49 років. Свою спортивну кар’єру Тетяна розпочинала у зовсім юному віці — вже 1980 року у віці п’яти років уперше вийшла на лід.

Свого часу Тетяна Навка була чемпіонкою України із фігурного катання серед юніорів. Вона подавала великі надії в УРСР, проте на першій Олімпіаді вона виступала за Білорусь, а золото виграла вже під прапором Росії.

Справа в тому, що у 1988 році 13-річна Навка переїхала до Москви, де потрапила до групи Наталії Дубової (спортклуб "Москвич"). З 1998 року фігуристка виступала за Росію у парі з Романом Костомаровим, якого їй обрав тренер Олександр Жулін. До речі, саме Жулін пізніше став першим чоловіком Тетяни Навки.

Саме в парі з Костомаровим Навка отримала олімпійське "золото". А після перемоги на Олімпіаді в Турині Навку, серед інших спортсменів, запросили до Кремля на церемонію вручення урядових премій. На цій зустрічі з Путіним Тетяна Навка повідомила йому, що їй у Москві нема де жити.

Незабаром після цієї зустрічі Путін зробив фігуристці подарунок – вона отримала 5-кімнатну квартиру площею 180 квадратів у житловому комплексі "Коперник" на Якиманці. До речі, тоді квартиру в Москві також дали її партнерові Костомарову.

Щодо особистого життя, то відомо, що в 2000 році Навка вийшла заміж за свого тренера, чемпіона світу в танцях на льоду Олександра Жуліна. У шлюбі з ним того ж 2000 народилася дочка Олександра. У 2010 році фігуристка заявила, що вони з чоловіком розлучилися.

І того ж 2010 року Навка закрутила роман із одруженим на той момент прес-секретарем Путіна Дмитром Пєсковим. Відомо, що 21 серпня 2014 року Тетяна Навка народила другу дочку — Надію, батьком якої став Дмитро Пєсков. Через рік після народження доньки — 2015 року — Пєсков та Навка офіційно одружилися.

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