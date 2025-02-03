Занимается не нефтью. В Астрахани дроны атаковали особый завод (видео)

Завод обеспечивает переработку газового конденсата, производство бензина, дизеля

В ночь на 3 февраля дроны могли атаковать два важных объекта в России – нефтеперерабатывающий завод в Волгограде, а также Астраханский газоперерабатывающий завод (АГПЗ). Предварительно прилет был по одной из ключевых комбинированных установок завода, отвечающего за первичную переработку стабильного газового конденсата.

Об этом сообщают российские СМИ. "Телеграф" собрал актуальную информацию.

Что известно об атаке

Атака БпЛА на российских территориях проходила ночью 3 февраля 2025 года. Сначала сообщение о взрывах поступало из Волгограда, где целью стал, очевидно, тот самый нефтеперерабатывающий завод, что и несколько дней назад. По словам волгоградского губернатора Бочарова, во время падения обломков возникли "локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода, оперативно локализованные".

А дальше мэр города Ахтубинск написал в своих соцсетях об опасности дронов, это в Астраханской области. Он призвал хватать с собой самое необходимое и прятаться в комнатах без окон.

Кроме этого, план "Ковёр" был введен в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.

Вскоре российские каналы сообщили, что дроны-камикадзе налетели на объекты ТЭК (Топливно-энергетического комплекса) в Астраханской области. Пострадал местный газоперерабатывающий завод – там начался пожар.

Губернатор Игорь Бабушкин впоследствии подтвердил возгорание без пострадавших, которое, как ни странно, произошло не во время падения обломков, а целого БПЛА.

Местные жители сообщали о работе ПВО и признаках пожара на объекте после атаки беспилотников. К месту стянуты машины пожарной службы. Официальной информации пока нет.

Местные жители рассказали SHOT, что слышали по меньшей мере один взрыв и заметили яркую вспышку над городом. О разрушениях и пострадавших информация не поступала.

Российское военное руководство отчиталось об атаке дронов. Там говорят, что якобы избивали украинское оружие.

Так, Минобороны РФ пишет, что этой ночью ПВО отразило атаку 70 беспилотников.

Якобы 27 БПЛА были уничтожены над территорией Ростовской области, 25 БПЛА – над Волгоградской областью, семь – над Астраханской, пять – над Воронежской, четыре – над Белгородской, два – над Курской областью, утверждают в ведомстве.

Украинская сторона пока не комментировала это.

Астраханский газоперерабатывающий завод (АГПЗ) – что известно

Он является одним из самых крупных газохимических комплексов в России, расположенном на Астраханском газоконденсатном месторождении. Завод активно перерабатывает газ и газовый конденсат. В 2022 году завод переработал 10 миллиардов кубометров природного газа и 3,418 миллиона тонн нестабильного газового конденсата.

Так выглядит Астраханский газоперерабатывающий завод

Что размещено на Астраханском газоперерабатывающем заводе

Продукция: АГПЗ производит широкий ассортимент продукции, включая автомобильный бензин, дизельное топливо, газовые конденсаты и серу различных видов.

"Телеграф" уже писал о том, что Рязань ночью с 23 на 24 января находилась под масштабной атакой беспилотников. Предварительно, несмотря на заявления российских властей о "всем было сбито", есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу.

Удары по НПЗ наносят врагу большой ущерб из-за того, что каждый из них производит 15-20% нефтепродуктов от общего объема. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий в разговоре с "Телеграфом". Таким образом, санкции "от Буданова" оказались гораздо эффективнее санкций "от Байдена".