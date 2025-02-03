Займається не нафтою. В Астрахані дрони атакували особливий завод (відео)

Завод забезпечує переробку газового конденсату, виробництво бензину, дизелю

У ніч на 3 лютого дрони могли атакувати два важливі об'єкти в Росії — нафтопереробний завод у Волгограді, а також Астраханський газопереробний завод (АГПЗ). Попередньо, приліт був по одній із ключових комбінованих установок заводу, що відповідає за первинну переробку стабільного газового конденсату.

Про це повідомляють російські ЗМІ."Телеграф" зібрав актуальну інформацію.

Що відомо про атаку

Атака БпЛА на російські території відбувалася уночі 3 лютого 2025 року. Спершу повідомлення про вибухи надходило з Волгограда, де ціллю став, вочевидь, той самий нафтопереробний завод, що й кілька днів тому. За словами волгоградського губернатора Бочарова, під час падіння уламків виникли "локальні загоряння на території нафтопереробного заводу, які були оперативно локалізовані".

А далі мер міста Ахтубінськ написав у своїх соцмережах про небезпеку дронів, це в Астраханській області. Він закликав хапати з собою найнеобхідніше та ховатися у кімнатах без вікон.

Окрім цього, план "Килим" запровадили в аеропортах Астрахані, Казані, Нижньокамська, Саратова та Ульяновська.

Невдовзі російські канали повідомили, що дрони-камікадзе налетіли на об'єкти ПЕК (паливно-енергетичного комплексу) в Астраханській області. Постраждав місцевий газопереробний завод – там почалася пожежа.

Губернатор Ігор Бабушкін згодом підтвердив займання без постраждалих, яке, як не дивно, сталося не під час падіння уламків, а аж цілого БпЛА.

Місцеві жителі повідомляли про роботу ППО і ознаки пожежі на об'єкті після атаки безпілотників. До місця стягнуто машини пожежної служби. Офіційної інформації поки що немає.

Місцеві жителі розповіли SHOT, що чули щонайменше один вибух і помітили яскравий спалах над містом. Про руйнування і постраждалих інформація не надходила.

Російське військове керівництво відзвітувалось про атаку дронів. Там кажуть, що нібито збивали українську зброю.

Так, Міноборони РФ пише, що цієї ночі ППО відбила атаку 70 безпілотників.

Нібито 27 БПЛА було знищено над територією Ростовської області, 25 БПЛА — над Волгоградською областю, сім — над Астраханською, п'ять — над Воронезькою, чотири — над Бєлгородською, два — над Курською областю, стверджують у відомстві.

Українська сторона поки не коментувала це.

Астраханський газопереробний завод (АГПЗ) — що відомо

Він є одним із найбільших газохімічних комплексів у Росії, розташованим на Астраханському газоконденсатному родовищі. Завод активно переробляє природний газ і газовий конденсат. У 2022 році завод переробив 10 мільярдів кубометрів природного газу і 3,418 мільйона тонн нестабільного газового конденсату.

Так виглядає Астраханський газопереробний завод

Що розміщено на Астраханському газопереробному заводі

Продукція: АГПЗ виробляє широкий асортимент продукції, включно з автомобільним бензином, дизельним паливом, газовими конденсатами та сіркою різних видів.

"Телеграф" вже писав про те, що Рязань вночі з 23 на 24 січня перебувала під масштабною атакою безпілотників. Попередньо, попри заяви російської влади про "все було збито", є влучання по нафтопереробному заводу.

Удари по НПЗ завдають ворогові великої шкоди через те, що кожен з них виробляє 15-20% нафтопродуктів від загального обсягу. Про це розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий у розмові із "Телеграфом". Таким чином, санкції "від Буданова" виявилися набагато ефективнішими, аніж санкції "від Байдена".