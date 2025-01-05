Взрывы в пяти регионах и пожары: что известно о массированной атаке по России (фото, видео)

В результате атаки есть повреждения зданий и машин

В ночь на 5 января в ряде областей России работали силы и средства противовоздушной обороны. Их атаковали неизвестные беспилотные летательные аппараты.

В Министерстве обороны РФ заявили, что в целом было якобы ликвидировано более 60 беспилотников. Там указали, что под атакой были пять областей.

"37 БпЛА уничтожены над территорией Ростовской области, 20 – над территорией Брянской области, два – над территорией Воронежской области, один – над территорией Белгородской области и один – над территорией Орловской области", — говорится в сообщении.

Атака по Белгородской области

Губернатор этого региона Вячеслав Гладков написал в Telegram, что дроновые удары были на Грайворон и села Гора-Подол и Нижнее Березовое-Другое.

В результате есть повреждения зданий и возгорания авто в Грайвороне, и в селах Гора-Подол и Нижнее Березово-Другое. Гладков заявляет, что никто не пострадал.

Атака по Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявляет, что дроновая атака была "массированной".

"Этой ночью в Ростовской области отражена массированная воздушная атака врага. Начиная с полуночи силами и средствами ПВО уничтожено 37 БПЛА, в том числе — в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах", — говорится в сообщении.

По его словам, из-за "падения обломков" есть повреждения гражданских объектов в Таганроге и Неклиновском районе, и никто не пострадал.

Местные жители говорят о многочисленных взрывах, заявляя, что не менее 13 беспилотников якобы были сбиты. Однако они подтверждают, что есть попадания по аэродрому Миллерово.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что при атаке по Ростовской области в ночь на 5 января особое внимание БПЛА уделили районам Таганрога, откуда российские оккупанты любят пускать по Украине баллистические ракеты, Тарасовки и аэродрома Миллерово, где базируется российская авиация.