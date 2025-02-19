Как выглядит могила родителей Путина, где оставляли интересное послание президенту России

Послания на могиле родителей диктатора оставили активисты

На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге похоронены родители человека, который превратил свою страну на изгой, развязав кровавую войну. Владимир Спиридонович и Мария Ивановна Путины ушли из жизни еще до того, как их сын стал символом агрессии, разрушений и лжи.

Их могилы, которые когда-то были местом памяти, теперь стали объектом протестов и гнева. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит место захоронения родителей Путина.

Родители Владимира Путина, Владимир Спиридонович Путин и Мария Ивановна Путина родились в 1911 году. Владимир Спиридонович был участником Второй мировой войны, воевал в войсках НКВД, а после войны работал на заводе в Ленинграде.

Отец российского диктатора Путина

Мария Ивановна во время блокады Ленинграда работала на заводе, а позже – медсестрой в местной больнице. Она умерла в 1998 году, а Владимир – в 1999 году.

Мать Путина

Причина смерти родителей Путина

Известно, что отца Путина не стало в 1999 году еще до того, как его сын стал президентом РФ. По официальной версии причиной смерти стал рак. Мать будущего президента РФ умерла годом ранее, в 1998 году также из-за онкологии.

Родители Путина Владимир и Мария

Как выглядит могила родителей Путина

Родители диктатора похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Их общая могила выглядит скромно: черный крест и надгробная плита с именами и годами жизни. Судя по фото, место захоронения ухоженное, с живыми цветами и флагом страны-агрессора.

В сентябре 2022 года на могиле была обнаружена записка с критическим посланием по поводу действий их сына, начавшего войну в Украине. Активисты "Партии мертвых" оставили записку родителям Путина, написанную красными чернилами на вырванном листе из школьного дневника.

"Уважаемые родители! Ваш сын безобразно ведет себя! Прогуливает уроки истории. Дерется с соседями по парте. Угрожает взорвать всю школу! Примите меры!" – говорится в послании.

"Партия мертвых" – это российский проект, который придерживается антивоенных принципов и не рекомендует россиянам спешить с членством в партии из-за объявленной в России мобилизации. "Партию мертвых составляют все мертвые, все живые являются будущими членами партии", — говорится в уставе партии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Алексея Навального. Он был создателем Фонда по борьбе с коррупцией, а команда его фонда во главе с вдовой Юлией Навальной продолжает бороться с путинским режимом.