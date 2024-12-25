Объявили конкурс на эскиз памятника: как выглядит могила российского оппозиционера Навального (фото)

Навальный умер в колонии 16 февраля 2024 года

Алексей Навальный — российский оппозиционер, который умер в тюрьме. Он был создателем Фонда борьбы с коррупцией, а команда его фонда во главе с вдовой Юлией Навальной продолжают бороться с путинским режимом. При этом стоит упомянуть, что Навальный не выступал против оккупации Крыма, а значит его "оппозиционность" играла не на пользу Украине.

"Телеграф" расскажет, где похоронен Алексей Навальный, как выглядит его могила и кто объявил конкурс на создание эскиза будущего памятника российскому оппозиционеру.

Алексей Навальный — когда он умер и где похоронен

Алексей Навальный был задержан в России 17 января 2021 года, когда вернулся из Германии, где лечился от отравления "Новичком". Его арестовали и сразу же отправили под стражу. Позже оппозиционер был осужден по делу о мошенничестве и по ряду других обвинений, включая создание "экстремистского" Фонда борьбы с коррупцией. Многие западные лидеры и средства массовой информации называли осуждение Навального политически мотивированным.

Спустя три года 16 февраля 2024 года Алексей Навальный умер в исправительной колонии особого режима в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Ему было 47 лет. Похоронили Алексея Навального только 1 марта 2024 года после длительных переговоров о выдаче тела его семье. Его могила находится на Борисовском кладбище в Москве. На похороны и после них к могиле оппозиционера приходят много людей. А во время выборов в РФ, когда в очередной раз выбрали Путина, к могиле Навального его поклонники приносили бюллетени, в которых выражали свою поддержку ему.

Алексей Навальный. Фото: Getty Images

Конкурс на эскиз памятника Навальному

В декабре 2024 года вдова оппозиционера Юлия Навальная и команда его Фонда борьбы с коррупцией объявили конкурс эскизов памятника, который планируется установить на могиле политика на Борисовском кладбище в Москве.

"Мы решили, что будет правильно, если памятник Алексею Навальному мы придумаем и выберем вместе", — рассказала Навальная.

Команда Навального даже запустила специальный сайт, на котором принимают заявки на конкурс. Эскиз памятника можно отправить до 31 января. Победитель будет объявлен 16 февраля в годовщину смерти политика.

Алексей Навальный. Фото: Getty Images

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