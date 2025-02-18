Хочет ли Россия завершения войны: в западных разведках рассказали о намерениях Кремля

Цели Москвы не изменились

Пока россияне ведут переговоры с американцами о завершении войны в Украине, в Кремле останавливать боевые действия не планируют. Владимир Путин считает, что достигает успеха на фронте, а потому не видит смысла останавливаться.

Об этом сообщили четыре представителя западных разведок и два члена Конгресса США изданию NBC. Они подчеркнули, что Москва все еще хочет взять под свой контроль всю Украину.

"У нас нет никаких разведданных о том, что Путин сейчас заинтересован в реальном мирном соглашении", — сказал источник издания в Конгрессе США.

Тем временем, один из представителей западной разведки добавил, что в Кремле думают, что они побеждают.

Все шесть источников выразили мнение, что Путин может согласиться на некое прекращение огня, чтобы восстановить и перевооружить свою армию. Однако как в США, так и в Европе, существует скептицизм относительно того, что Россия заинтересована в достижении компромисса и в заключении прочного мирного договора.

Издание отмечает, что среди чиновников высказывается мнение о том, что Путин попытается оценить, какие уступки он может получить, и вернуться на мировую арену. При этом западные разведки говорят, что выводить свои войска из Украины он не собирается, как и не планирует отводить подразделения из западной части России.

"Его цели остаются максималистскими", — отметили разведчики и добавили, что Кремль начал чувствовать себя более уверенным после недавних комментариев администрации президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, в Германии намекнули, что Европа готовит куда масштабную помощь для Украины в размере около 700 миллиардов евро. Ее детали станут известными ближе к концу февраля.