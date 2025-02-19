Як виглядає могила батьків Путіна, де залишали цікаве послання президенту Росії

Послання на могилі батьків диктатора лишили активісти

На Серафимівському кладовищі в Санкт-Петербурзі поховані батьки людини, яка перетворила свою країну на ізгоя, розв’язавши криваву війну. Володимир Спиридонович і Марія Іванівна Путіни пішли з життя ще до того, як їхній син став символом агресії, руйнувань і брехні.

Їхні могили, що колись були місцем пам’яті, тепер стали об’єктом протестів і гніву. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає місце поховання батьків Путіна.

Батьки Володимира Путіна, Володимир Спиридонович Путін та Марія Іванівна Путіна, народилися у 1911 році. Володимир Спиридонович був учасником Другої світової війни, воював у військах НКВС, а після війни працював на заводі в Ленінграді.

Батько російського диктатора Путіна

Марія Іванівна під час блокади Ленінграда працювала на заводі, а пізніше — медсестрою в місцевій лікарні. Вона померла у 1998 році, а Володимир Спиридонович — у 1999 році.

Мати Путіна

Причина смерті батьків Путіна

Відомо, що батька Путіна не стало у 1999 році, ще до того, як його син став президентом РФ. За офіційною версією, причиною смерті став рак. Мати майбутнього президента РФ померла за рік до цього, у 1998 році також через онкологію.

Батьки Путіна Володимир та Марія

Як виглядає могила батьків Путіна

Батьки диктатора поховані на Серафимівському цвинтарі у Санкт-Петербурзі. Їхня спільна могила має скромний вигляд: чорний хрест та надгробна плита з іменами та роками життя. Судячи з фото, місце поховання доглянуте, з живими квітами та прапором країни-агресорки.

У вересні 2022 року на могилі було виявлено записку з критичним посланням щодо дій їхнього сина, який розпочав війну в Україні. Активісти "Партії мертвих" залишили записку батькам Путіна, написану червоним чорнилом на вирваному листку зі шкільного щоденника.

"Шановні батьки! Ваш син потворно поводиться! Прогулює уроки історії. Б’ється з сусідами по парті. Погрожує підірвати всю школу! Вживіть заходів!" — йдеться у посланні.

"Партія мертвих" — це російський проєкт, який дотримується антивоєнних принципів і не рекомендує росіянам поспішати з членством у партії через оголошену в Росії мобілізацію. "Партію мертвих складають усі мертві, усі живі є майбутніми членами партії", — сказано у статуті партії.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Олексія Навального. Він був творцем Фонду боротьби з корупцією, а команда його фонду на чолі з вдовою Юлією Навальною продовжує боротися з путінським режимом.