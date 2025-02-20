Отрицал преступления России в Мариуполе: актер-путинист Певцов поплатился за свои действия, ему светит тюрьма

Актер и депутат Госдумы РФ — ярый путинист и украинофоб

Дмитрий Певцов – очередной пропагандист Кремля, прикрываясь актерской карьерой, открыто поддерживает войну против Украины. Будучи депутатом Госдумы РФ, он открыто призывает к убийству украинцев, оправдывает преступления оккупантов и способствует разжиганию ненависти.

Он приобрел известность благодаря ролям в сериалах, в частности "Бандитский Петербург", "Корабль", которые были популярны в Украине. Однако сейчас он получил 10 лет тюрьмы заочно. "Телеграф" решил вспомнить, что известно о Дмитрии Певцове и выяснить, что он говорит о войне.

Что известно о Дмитрии Певцове

Будущий поклонник Кремля родился 8 июля 1963 года в Москве. Он учился в Российском университете театрального искусства. Известным он стал благодаря роли в фильме "По прозвищу "Зверь", вышедшему в 1990 году. В 2000 году Певцов получил роль в сериале "Бандитский Петербург", что сделало его еще более узнаваемым.

Кроме актерской деятельности, он известен своей политической позицией. Певцов не только депутат в России, но и активно продвигает кремлевские нарративы. Он публично поддерживал аннексию Крыма в 2014 году и высказывался в поддержку российской агрессии против Украины.

Что говорит о войне Дмитрий Певцов

За несколько дней до начала полномасштабного вторжения актер заявил, что в Украине "выросло уже целое поколение русофобов". 25 февраля 2022 г. он сказал, что "Путин останавливает геноцид на Донбассе", и что россияне должны поддержать российского диктатора в таком решении. По словам депутата, президент РФ не начал войну, а ввел свои войска на территорию Украины, чтобы завершить войну.

Певцов даже назвал Путина "хирургом", спасающим "пациента", то есть Украину. В этом же видео депутат заявил, что он убежден, что российский президент делает то, что должен.

В марте 2023 актер назвал белорусов, россиян и украинцев одним народом. Более того, он заявил, что Крым российский.

Помимо этого, Певцов регулярно появлялся в эфирах российских пропагандистских телеканалов, где открыто поддерживал захват Украины и установление там российского режима. В своих интервью он заявлял, что лично поддержал так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях, оправдывая тем самым незаконную аннексию украинских земель. Также депутат публично отрицал военные преступления, совершенные российской армией, в том числе массовые разрушения и убийства мирных жителей в Мариуполе.

Из-за своей поддержки агрессивной политики России в отношении Украины, Певцову запрещен въезд на территорию Украины, и он внесен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. В феврале 2024 года ему было объявлено о подозрении по материалам СБУ. Теперь стало известно, что Певцов заочно получил 10 лет тюрьмы за пропаганду войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила сына Певцова. Данило было 22 года и он погиб в разгар вечеринки с друзьями.