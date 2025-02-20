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Отрицал преступления России в Мариуполе: актер-путинист Певцов поплатился за свои действия, ему светит тюрьма

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Дмитрий Певцов призывал к войне в Украине Новость обновлена 20 февраля 2025, 17:57
Дмитрий Певцов призывал к войне в Украине. Фото Колаж Телеграфу

Актер и депутат Госдумы РФ — ярый путинист и украинофоб

Дмитрий Певцов – очередной пропагандист Кремля, прикрываясь актерской карьерой, открыто поддерживает войну против Украины. Будучи депутатом Госдумы РФ, он открыто призывает к убийству украинцев, оправдывает преступления оккупантов и способствует разжиганию ненависти.

Он приобрел известность благодаря ролям в сериалах, в частности "Бандитский Петербург", "Корабль", которые были популярны в Украине. Однако сейчас он получил 10 лет тюрьмы заочно. "Телеграф" решил вспомнить, что известно о Дмитрии Певцове и выяснить, что он говорит о войне.

Что известно о Дмитрии Певцове

Будущий поклонник Кремля родился 8 июля 1963 года в Москве. Он учился в Российском университете театрального искусства. Известным он стал благодаря роли в фильме "По прозвищу "Зверь", вышедшему в 1990 году. В 2000 году Певцов получил роль в сериале "Бандитский Петербург", что сделало его еще более узнаваемым.

Дмитрий Певцов

Кроме актерской деятельности, он известен своей политической позицией. Певцов не только депутат в России, но и активно продвигает кремлевские нарративы. Он публично поддерживал аннексию Крыма в 2014 году и высказывался в поддержку российской агрессии против Украины.

Что говорит о войне Дмитрий Певцов

За несколько дней до начала полномасштабного вторжения актер заявил, что в Украине "выросло уже целое поколение русофобов". 25 февраля 2022 г. он сказал, что "Путин останавливает геноцид на Донбассе", и что россияне должны поддержать российского диктатора в таком решении. По словам депутата, президент РФ не начал войну, а ввел свои войска на территорию Украины, чтобы завершить войну.

Дмитрий Певцов

Певцов даже назвал Путина "хирургом", спасающим "пациента", то есть Украину. В этом же видео депутат заявил, что он убежден, что российский президент делает то, что должен.

В марте 2023 актер назвал белорусов, россиян и украинцев одним народом. Более того, он заявил, что Крым российский.

Помимо этого, Певцов регулярно появлялся в эфирах российских пропагандистских телеканалов, где открыто поддерживал захват Украины и установление там российского режима. В своих интервью он заявлял, что лично поддержал так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях, оправдывая тем самым незаконную аннексию украинских земель. Также депутат публично отрицал военные преступления, совершенные российской армией, в том числе массовые разрушения и убийства мирных жителей в Мариуполе.

Из-за своей поддержки агрессивной политики России в отношении Украины, Певцову запрещен въезд на территорию Украины, и он внесен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. В феврале 2024 года ему было объявлено о подозрении по материалам СБУ. Теперь стало известно, что Певцов заочно получил 10 лет тюрьмы за пропаганду войны.

Дмитрий Певцов

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила сына Певцова. Данило было 22 года и он погиб в разгар вечеринки с друзьями.

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