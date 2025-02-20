Заперечував злочини Росії у Маріуполі: актор-путініст Пєвцов поплатився за свої дії, йому світить в'язниця

Актор і депутат Держдуми РФ — затятий путініст та українофоб

Дмитро Пєвцов – черговий пропагандист Кремля, який, прикриваючись акторською кар'єрою, відкрито підтримує війну проти України. Бувши депутатом Держдуми РФ, він відкрито закликає до вбивства українців, виправдовує злочини окупантів і сприяє розпалюванню ненависті.

Він здобув популярність завдяки ролям у серіалах, зокрема "Бандитський Петербург", "Корабель", які були популярними в Україні. Однак зараз він отримав 10 років тюрми заочно. "Телеграф" вирішив пригадати, що відомо про Дмитра Пєвцова і з’ясувати, що він каже про війну.

Що відомо про Дмитра Пєвцова

Майбутній прихильник Кремля народився 8 липня 1963 року в Москві. Він навчався у Російському університеті театрального мистецтва. Відомим він став завдяки ролі у фільмі "На прізвисько "Звір", який вийшов у 1990 році. У 2000 році Пєвцов отримав роль у серіалі "Бандитський Петербург", що зробило його ще більш упізнаваним.

Окрім акторської діяльності, він відомий своєю політичною позицією. Пєвцов не лише є депутатом у Росії, а й активно просуває кремлівські наративи. Він публічно підтримував анексію Криму у 2014 році та висловлювався на підтримку російської агресії проти України.

Що каже про війну Дмитро Пєвцов

За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення актор заявив, що в Україні "виросло вже ціле покоління русофобів". 25 лютого 2022 року він сказав, що "Путін зупиняє геноцид на Донбасі", і що росіяни повинні підтримати російського диктатора у такому рішенні. За словами депутата, президент РФ не розпочав війну, а ввів свої війська на територію України, щоб завершити війну.

Пєвцов навіть назвав Путіна "хірургом", який рятує "пацієнта", тобто Україну. У цьому ж відео депутат заявив, що він переконаний, що російський президент робить те, що повинен.

У березні 2023 року актор назвав білорусів, росіян та українців одним народом. Ба більше, він заявив, що Крим російський.

Крім цього, Пєвцов регулярно з'являвся в ефірах російських пропагандистських телеканалів, де відкрито підтримував захоплення України та встановлення там російського режиму. У своїх інтерв’ю він заявляв, що особисто підтримав так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях, тим самим виправдовуючи незаконну анексію українських земель. Також депутат публічно заперечував воєнні злочини, скоєні російською армією, зокрема масові руйнування та вбивства мирних жителів у Маріуполі.

Через свою підтримку агресивної політики Росії щодо України, Пєвцову заборонено в'їзд на територію України, і він внесений до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. У лютому 2024 йому було оголошено про підозру за матеріалами СБУ. Тепер стало відомо, що Пєвцов заочно отримав 10 років тюрми за пропаганду війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила сина Пєвцова. Данилові було 22 роки і він загинув у розпал вечірки з друзями.