Любовница Путина убрала главную конкурентку: не обошлось без помощи Кремля

Статус ярой путинистки не помог Винер в конфликте с Кабаевой

Бывшая жена российского олигарха Алишера Усманова Ирина Винер ушла с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Именно Винер в свое время свела президента РФ Владимира Путина с гимнасткой, олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой.

Винер в своем заявлении рассказала, что добровольно покидает данную должность, передает Р-Спорт. Однако, в сети считают, что ученица Ирины Кабаева просто убрала конкурентку в борьбе за власть в российской гимнастике. Между ними шел непубличный конфликт, утверждает BBC.

Кабаева в 2022 году вернулась в публичное поле, создав собственную школу гимнастики "Небесная грация". При этом Академию Алины наделили невероятными полномочиями. Ее гимнасткам позволили участвовать в соревнованиях отдельно от национальных федераций и выезжать на международные турниры. Также Кабаевой разрешили проводить соревнования по своим правилам и по своему усмотрению награждать учеников и тренеров спортивными званиями.

Конфликт между Кабаевой и Винер, похоже, произошел на так называемых Играх БРИКС в 2024 году. Перед "альтернативной Олимпиадой" Кабаева переманила топовую ученицу Винер Марию Борисову, которая под покровительством любовницы Путина публично уколола Винер, заявив о жестких методах работы тренера. К слову, "Небесная грация" выступала на соревнованиях в статусе отдельного государства.

В итоге победу на Играх БРИКС одержала подопечная Винер Лала Крамаренко, Борисова стала второй, а гимнастки Кабаевой выиграли "золото" в групповых упражнениях. Со слов одной из болельщиц, Ирина и Алина повздорили из-за судейских оценок.

После этого в карьере Винер начались серьезные перемены, причем не в лучшую сторону. В 2024 году в РФ упразднили Всероссийскую федерацию художественной гимнастики, которую Ирина возглавляла более 15 лет. Затем Путин исключил ее из Совета по развитию физической культуры и спорта, при этом включив в его состав директора "Небесной грации" Марину Шпехт. В итоге у Винер осталась формальная должность главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике, но, как оказалось, ненадолго. В СМИ отметили, что Кабаева переиграла Винер на всех фронтах.

В сети считают, что причиной всех проблем Винер стал конфликт с Кабаевой.

Напомним, западные СМИ писали, что Кабаева может быть матерью "как минимум троих детей" Путина. После полномасштабного вторжения РФ в Украину против Алины ввели санкции США, ЕС, Великобритания, Канада, Австралия и Япония.