Стал подозреваемым в финансовых схемах и имел бизнес в России: что известно о брате путиниста Медведчука

Мужчина имел отношение к российскому бизнесу

Виктор Медведчук — пророссийский политик и кум диктатора Путина, через которого он хотел руководить Украиной. Экс-нардепа задержали еще в 2022 году и обменяли на 200 украинских военных. Теперь он отсиживается в стране-оккупанта. В то же время немногие знают, что скандальный политик имеет родного брата.

Сергей Медведчук, как и его брат- предатель, занимался политикой и бизнесом. Подробнее – расскажет "Телеграф".

Что известно о брате Виктора Медведчука

Медведчук родился в Красноярском крае в стране-оккупантка. Со временем семья перебралась в Украину. Медведчук учился в Киевском институте физической культуры и академии труда и социальных отношений.

В 1995 году мужчина защитил кандидатскую диссертацию "Организационно-экономические методы формирования и развития частных заведений в сфере образования". В 1997 году брат пророссийского нардепа был назначен руководителем Государственной налоговой администрации во Львове.

Сергей Медведчук руководил налоговой во Львове, фото znc.com.ua

Параллельно с научной деятельностью Медведчук попал в политику. В 1998 году он стал депутатом Львовского областного совета, где работал 8 лет. В то время должностного лица назначили государственным советником налоговой службы ІІ ранга и присвоили звание Заслуженного экономиста Украины.

Сергей Медведчук был депутатом во Львовской области, фото "Украинская правда"

Медведчук входил в ученый совет Института региональных исследований НАН Украины, стал доктором экономических наук, защитив диссертацию "Финансово-хозяйственные отношения государство-предпринимательство".

Во время работы во Львовском облсовете являлся членом "Аграрной партии Украины" и считался влиятельным человеком в области. Наращивал влияние партии СДПУ(о), в которую входил и руководил Виктор Медведчук. Так, политическая сила второй в совете по количеству депутатов. Медведчуки в те времена оказывали давление на местных народных избранников, предпринимателей и медиа, чтобы захватить власть во Львовской области.

Медведчук был влиятельным политиком в 2000-х во Львовской области, скриншот с видео

Во время Оранжевой революции Медведчук некоторое время находился в тени. Он был причастен к компаниям пророссийского депутата и медиамагната Тараса Козака. В этот период он не находился в публичном пространстве. Рассказывали, что так ему посоветовал брат Виктор. Он жил в элитном имении в Конче-Заспе.

В 2019 году Медведчук пытался попасть в Верховную Раду от ОПЗЖ, однако неудачно. Тогда оказалось, что Сергей имеет отношение к российскому бизнесу. Он был топ-менеджером в фармацевтическом бизнесе, в частности, в ПАО "Аптечная сеть 36,6".

Где сейчас брат Медведчука

В начале полномасштабного вторжения россиян Сергей Медведчук бежал в страну-оккупанта. Уже в апреле 2022 года Государственное бюро расследований проводило обыски в его недвижимости, а также у Тараса Козака. Следователи рассматривали квартиры, дома и предприятия, которые им принадлежали. Обоих подозревали в незаконной добыче песка во Львовской области.

Недвижимость Сергея Медведчука, Фото: Bihus.Info

Карьер, где добывали песок, ДБР Львова

В июне 2024 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Сергею Медведчуку и Богдану Козаку. Речь шла о финансовых схемах в 2017-2023 годах на строительной компании, которые привели к убыткам Украине.

Следователи называли сумму в 75 миллионов гривен налогов, которую экс-чиновники не уплатили в госбюджет. Они выводили средства в тень. Их использовали оккупанты в войне России против Украины. В то же время завод по производству кирпича во Львовской области, который стоит более 5 миллионов долларов, передали государству.

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