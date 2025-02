Человеческий ресурс России иссякает: десятки тысяч новобранцев ежемесячно не спасают ситуацию

Медведев подтвердил, что в 2024 году Россия набрала 440 тысяч солдат

Россия ежемесячно вербует от 36 до 42 тысяч человек для войны против Украины, чтобы компенсировать свои потери на поле боя. За год это почти полмиллиона людей, которых Кремль бросает на войну.

Однако даже такого количества новобранцев с трудом хватает, чтобы заменить погибших. Об этом говорится в материале французской газеты Le Figaro.

Как сообщается, по оценкам американских и британских экспертов, уровень вербовки российских сил либо равен, либо чуть ниже ежемесячного уровня их потерь. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в конце декабря подтвердил, что в 2024 году Россия набрала 440 тысяч солдат, пишет Le Figaro.

В то же время, по словам издания, темпы вербовки в России уже падают. Недавно министерство обороны РФ повысило зарплаты военным, а на фронте появилось около 12 тысяч северокорейских солдат.

Аналитический центр Institute for the Study of War прогнозирует, что из-за таких потерь Россия уже через 12-18 месяцев столкнется с серьезными проблемами в обеспечении своей армии. Как сообщается, ситуацию усложняют экономические проблемы: инфляция официально достигла 10%, а процентные ставки выросли до рекордных 21%.

