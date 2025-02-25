Россия пойдет на уступки? США анонсировали новые переговоры по завершению войны в Украине

США готовятся обсуждать уступки России

США и Россия проведут переговоры о возможных уступках со стороны Москвы для завершения войны в Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио, объясняя, почему Вашингтон проголосовал против резолюции ООН с осуждением российской агрессии.

По его словам, американская сторона стремится избегать шагов, которые могут помешать мирному процессу. Об этом говорится в материале издания Breitbart.

Американская и российская делегации уже встречались в Саудовской Аравии, где обсуждали готовность Москвы к завершению войны. Рубио подтвердил, что россияне выразили заинтересованность в прекращении конфликта в определенных условиях.

"Следующим шагом является встреча с ними снова, с правильными людьми в комнате, и начать определять, что нужно для того, чтобы Россия остановила войну", — заявил госсекретарь США.

Напомним, вместо поддержки широкой резолюции ООН против России, администрация Трампа продвинула более узкую резолюцию в Совете Безопасности, призывающую к прекращению боевых действий. Рубио подчеркнул, что президент Трамп считает, что "погибло слишком много людей" и стремится как можно быстрее завершить конфликт.

Ранее "Телеграф" писал, когда Россия продолжит переговоры с США по поводу войны в Украине. На первой встрече представителей Европы и Украины не было.