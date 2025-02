Людський ресурс Росії вичерпується: десятки тисяч новобранців щомісяця не рятують ситуацію

Медведєв підтвердив, що у 2024 році Росія набрала 440 тисяч солдатів

Росія щомісяця вербує від 36 до 42 тисяч людей для війни проти України, щоб компенсувати свої втрати на полі бою. За рік це майже півмільйона людей, яких Кремль кидає на війну.

Проте навіть такої кількості новобранців ледве вистачає, щоб замінити загиблих. Про це йдеться у матеріалі французької газети Le Figaro.

Як повідомляється, за оцінками американських та британських експертів, рівень вербування російських сил або дорівнює, або трохи нижчий за щомісячний рівень їхніх втрат. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв наприкінці грудня підтвердив, що у 2024 році Росія набрала 440 тисяч солдатів, пише Le Figaro.

Водночас за словами видання, темпи вербування в Росії вже падають. Нещодавно міністерство оборони РФ підвищило зарплати військовим, а на фронті з'явилося близько 12 тисяч північнокорейських солдатів.

Аналітичний центр Institute for the Study of War прогнозує, що через такі втрати Росія вже через 12-18 місяців зіткнеться з серйозними проблемами в забезпеченні своєї армії. Як повідомляється, ситуацію ускладнюють економічні проблеми: інфляція офіційно досягла 10%, а відсоткові ставки зросли до рекордних 21%.

