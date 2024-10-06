Хотят уложиться в три года: сколько пополнения мобилизует Россия

В Кремле хотят отправить в армию почти четверть миллиона человек

Российская Федерация планирует набрать на военную службу по контракту не менее 225 тысяч человек. Такое количество планируют набрать в период с 2025 по 2027 годы. Вероятно, это позволит компенсировать потери российской армии в Украине.

Об этом пишет на своей странице в Telegram глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он отметил, что в Кремле планируют ежегодно набирать 225 тысяч контрактников в течение трех лет.

Коваленко добавил, что деньги в бюджет на единовременные выплаты закладываются до 2027 года. По его словам, данный показатель лучше всего говорит о намерении России не проводить полномасштабную мобилизацию, но сохранить возможности и дальше вести войну с Украиной.

Власти Российской Федерации заложили на единовременные выплаты за заключение контракта с Минобороны 90 млрд рублей. Об этом сообщило издание "Важные истории". Из них 30 млрд рублей будут выделяться на выплаты ежегодно.

На сегодняшний день единовременная федеральная выплата за заключение контракта составляет 400 тысяч рублей. Ранее она была 195 тысяч рублей, а затем сумму поднял Владимир Путин. Это произошло 31 июля 2024 года.

Журналисты отмечают: если выплата контрактникам из бюджета не изменится, то 90 млрд рублей может хватить, чтобы за три года набрать 225 тысяч человек. Если выплата не изменится, то заложенных 90 млрд рублей хватит, чтобы за три года набрать 225 тысяч контрактников. При этом запланированная в бюджете России сумма может увеличиться.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил потери России в Курской области. За 1 месяц операции РФ потеряла 6 тысяч солдат.