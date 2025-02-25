Почему заводы по производству "шахедов" в РФ еще не уничтожены? Буданов назвал три причины

Россияне производят большое количество "шахедов"

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов объяснил, какие факторы мешают уничтожить заводы по производству "шахедов" в России. Всего можно выделить три главных.

Об этом Буданов рассказал в комментарии Новости.LIVE. По его словам, одна из главных причин — удаленность таких объектов.

"Ответ очевиден. Первое – достаточная удаленность таких объектов. Второй фактор – прикрытие таких объектов мощными средствами РЭБ и ПВО, а также необходимость пройти "первую линию обороны", которая вдоль нашего фронта", – сказал он.

Третий фактор – большая площадь этих объектов. Для поражения таких целей Украине необходимы определенные ракеты.

"Это плоскостные объекты. Их линейные размеры — в километрах, а дрон несет достаточно ограниченный заряд, то есть дрон — предназначен для поражения точечных объектов. А нам нужно уничтожать плоскостные. Для этого нужны ракеты, а наши ракеты на такие дальности пока не летают" — отметил Буданов.

Также глава ГУР подчеркнул, что россияне производят большое количество "шахедов". Однако он не может озвучить точную цифру.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце декабря стало известно, что в России существенно выросло производство "Шахедов".