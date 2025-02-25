Укр

Почему заводы по производству "шахедов" в РФ еще не уничтожены? Буданов назвал три причины

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кирилл Буданов объяснил, почему сложно уничтожить заводы по производству "шахедов"
Кирилл Буданов объяснил, почему сложно уничтожить заводы по производству "шахедов". Фото Скрин из видео

Россияне производят большое количество "шахедов"

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов объяснил, какие факторы мешают уничтожить заводы по производству "шахедов" в России. Всего можно выделить три главных.

Об этом Буданов рассказал в комментарии Новости.LIVE. По его словам, одна из главных причин — удаленность таких объектов.

"Ответ очевиден. Первое – достаточная удаленность таких объектов. Второй фактор – прикрытие таких объектов мощными средствами РЭБ и ПВО, а также необходимость пройти "первую линию обороны", которая вдоль нашего фронта", – сказал он.

Третий фактор – большая площадь этих объектов. Для поражения таких целей Украине необходимы определенные ракеты.

"Это плоскостные объекты. Их линейные размеры — в километрах, а дрон несет достаточно ограниченный заряд, то есть дрон — предназначен для поражения точечных объектов. А нам нужно уничтожать плоскостные. Для этого нужны ракеты, а наши ракеты на такие дальности пока не летают" — отметил Буданов.

Также глава ГУР подчеркнул, что россияне производят большое количество "шахедов". Однако он не может озвучить точную цифру.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце декабря стало известно, что в России существенно выросло производство "Шахедов".

Теги:
#Дроны #Кирилл Буданов #Шахед #Заводы в России