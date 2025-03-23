Россию ночью массированно атаковали дроны: взрывы гремели возле важного объекта (видео)

В РФ отчитались о якобы уничтожении 59 БПЛА

В ночь на 23 марта в ряде областей России прогремели взрывы. Из-за угрозы атаки БПЛА в некоторых аэропортах ввели план "Ковер", то есть режим, при котором закрывают воздушное пространство.

Информация об этом была опубликована в местных Telegram-каналах. Известно, что взрывы были слышны в Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Курской, Саратовской, а также Астраханской областях.

Согласно заявлениям Минобороны РФ, российское ПВО якобы уничтожило 59 БПЛА:

29 – над Ростовской областью;

20 – над Астраханской,

по 3 над Воронежской и Волгоградской областями,

по 1 над Курской и Саратовской областям;

2 – над оккупированном россиянами Крымом.

Взрывы в Волгоградской области

В Кировском районе прогремело не менее трех взрывов, а силы ПВО якобы сбили воздушные цели возле местного НПЗ.

"По словам очевидцев, были слышны характерные звуки БПЛА и видны вспышки в небе. БПЛА могли лететь на низкой высоте со стороны Ростовской области. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет", — пишет один из пабликов.

Очевидцы сообщают о взрывах в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. В российских пабликах пишут, что там якобы сработала система ПВО.

Местные говорят, что слышали минимум два взрыва и звуки пролетающих дронов над Калачом-на-Дону (около 66 км до Волгограда). БПЛА якобы следовали через города Морозовск, Суровикино и Калач-на-Дону из Ростовской области на низкой высоте.

Взрывы в Ростовской области

Как пишет Telegram-канал SHOT, на трассе Морозовск-Цимлянск загорелся автомобиль из-за якобы атаки БПЛА. Есть погибший.

Взрывы в Астраханской области

Несколько взрывов раздались над Ахтубинском. Россияне говорят, что якобы сработала система ПВО.

Всего было слышно минимум четыре взрыва, а местные видели красные вспышки в небе.

План "Ковер"

В Саратове и Волгограде по причине обнаружения БПЛА в небе был введен план "Ковер", в результате которого было закрыто воздушное пространство. В 06:30 ограничения были сняты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 марта БПЛА атаковали Ростовскую область России.