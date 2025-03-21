Трубу ГТС "Суджа" в Курской области атаковала сама Россия - Генштаб ВСУ

Газотранспортная труба "Суджа" не была атакована силами обороны 21 марта. Россия наращивает дискредитационную кампанию против Украины.

"Так, враг обвинил наши Силы обороны в обстреле газоизмерительной станции "Суджа". Эти обвинения безосновательны. Так, указанная станция неоднократно обстреливалась самими россиянами. В частности, летом прошлого года она подверглась бомбардировке управляемыми авиабомбами, а три дня назад россияне снова ударили по ней КАБами. Уже сегодня противник усилил свое спланированное деструктивное информационное воздействие очередной провокацией — обстрелял этот объект из артиллерии. Стоит добавить, что ранее войска рф использовали трубу магистрального газопровода для скрытого перемещения своих подразделений. Россияне продолжают продуцировать многочисленные фейки и стремятся ввести в заблуждение международное сообщество. Просим доверять только официальным источникам, проверять информацию и не поддаваться манипуляциям", — говорится в сообщении Генштаба.

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