Показали спутниковые снимки с аэродрома "Энгельс-2" в России, который атаковали беспилотники (фото)

Аэродром "немного изменился"

Взрывы в Энгельсе 20 марта, похоже, не прошли без последствий. Американская аэрокосмическая компания Maxar опубликовала спутниковые снимки, на которых видно, что российский аэродром Энгельс-2 в Саратовской области получил существенные повреждения.

На фото видны поврежденные склады боеприпасов и воронки от взрывов на месте некоторых построек, сообщают "Схемы".

Как отметил авиаэксперт Анатолий Храпчинский в комментарии "Схемам": "Именно на этих складах стояли контейнеры для ракет Х-101/Х-555, которые Россия использует для атак на Украину с самолетов Ту-160 и Ту-95. Также есть вероятность, что там находился центр предполетной подготовки ракет, который также был уничтожен".

7 декабря 2024 года

Генеральный штаб ВСУ ранее сообщал, что в ночь на 20 марта Силы Обороны Украины нанесли удар по этому аэродрому. В результате атаки возник пожар и разразились хранившиеся на объекте боеприпасы.

Именно с аэродрома "Энгельс-2" регулярно взлетали российские стратегические бомбардировщики для нанесения масштабных ракетных ударов по Украине.

Ранее Телеграф также писал, сколько ракет могли уничтожить на аэродроме в Энгельсе украинские БПЛА. Перед атакой на аэродроме побывали грузовые самолеты, перевозящие ракеты Х-101.